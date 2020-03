Kačinjski odbija da zbog epidemije COVID19 odloži predsedničke izbore 10. maja

Predsednik vladajuće poljske stranke Pravo i Pravda Jaroslav Kačinjski izjavio je danas da će bez obzira na sve restriktivne mere zbog pandemije korona virusa biti održani izbori za predsednika Poljske 10. maja i da ne vidi povoda da se u zemlji proglasi ni najniži stepen vanrednog stanja što bi omogućilo odlaganje izbora.

„Izbori mogu da se odlože, ali moraju da postoje ustavni povodi. Uveren sam da u ovom trenutku nema nikakvih povoda da se uvede stanje elementarne nepogode, dakle najslabije od tih vanrednih stanja, a samo tada mogu da se otkažu izbori. Imajmo na umu ustavna ograničenja. To nije tako da mi možemo da kažemo – odlažemo izbore jer smatramo da treba to da uradimo“, kazao je Kačinjski u intervjuu poljskom radiju RMF FM.

Poljska opozicija vrlo glasno od vladajućih poljskih konzervativaca zahteva odlaganje izbora, otkako se uvedene restriktivne mere u nastojanju da se suzbije epidemija bolesti COVID19 u kojoj je preminulo petoro Poljaka, a kod 439 je potvrdjen virus korona.

„Izbori ne mogu da se održe u maju zbog bezbednosti ljudi. Danas u Poljskoj u stvari imamo stanje krize zbog elementarne nepogode, a premijer ga ne uvodi samo iz političkih razloga“, kazao je lider najjače poljske opozicione stranke, liberalne Gradjanske platforme Boris Budka.

Odlaganje predsedničkih izbora u situaciji kada kandidati ne mogu da vode uobičajenu kampanju, a jedini ko ima neprestanu pažnju medija je kandidat vladajućih konzervativaca, sadašnji predsednik Andžej Duda, zahteva i 70 odsto Poljaka u anketi poljskog tabloida Super Ekspres.

„Potrebna nam je danas politička stabilizacija i to je razlog da se izbori održe 10. maja. Za zemlju bi bilo loše ako bi nakon epidemije predsednik i vlada bili iz različitih političkih opcija. Kada je u pitanju predsednik Duda on s vremena na vreme održi govor, ali nema mogućnosti da to zloupotrebljava. Zbog epidemije najviše gubi sadašnji predsednik. Morao je da otkaže mitinge, moja hipoteza je da bi imao veću podršku da nije morao da ih otkaže“, kazao je Kačinjski o kandidatu, predsedniku Dudi, koga podržava vladajuća stranka.

Da ne postoje uslovi da se u maju održe izbori u zemlji koja još uvek proživljava epidemiju virusa korona upozorio je nekadašnji dugogodišnji poljski premijer, bivši predsednik Evropskog saveta, sada šef Evropske narodne partije Donald Tusk.

„Ne vidim mogućnost da bilo ko u Poljskoj učestvuje pasivno ili aktivno u izborima u kojima će riziku biti izloženi zdravlje i životi ljudi. Kini koju neki tako hvale bila su potrebna četiri meseca da stavi situaciju pod kontrolu i to koristeći vrlo radikalna sredstva. U maju ćemo živeti u uslovima pandemije. Samo ludak ili zločinac bi mogao da kaže ljudima da idu na birališta“, kazao je Tusk u intervju koji je danas objavilo poljski list Gazeta viborča.

Lider Evropske narodne partije upozorio je da je korona virus zarazio ne samo ćelije organizma već i društva.

„Virus ne napada samo disajne organe već i celo dršutvo. Provocira raznorazne političare da sanjare o vizijama države u neprekidnom vanrednom stanju gde se kontrolišu svi gradjani pod izgovorom da im se garantuje bezbednosti. Pandemija je započela novu epohu. Evropska unija mora da izadje iz krize ojačana kao bastion slobode i prava“, rekao je Tusk.

Donad Tusk ukazao je na primer Južne Koreje koja je pokazala da epidemija može da se suzbije i u demokratskoj državi, bez radikalnih restrikcija, bez gušenja slobodnih medija i ljudskih prava.

„Demokratija ne znači da je država neeefikasna“, rekao je Tusk.

