Kako će se oporaviti svetska industrija turizma?

ATLANTA – Pandemija korona virusa i restriktivne mere koje su zbog nje uvele vlade zemalja širom sveta teško će pogoditi turističku industriju, koja u globanom bruto društvenom proizvodu učestvuje sa oko deset procenata, koliki je i njen udeo u ukupnom broju radnih mesta.

Prema procenama Svetskog saveta za putovanja i turizam, oko jedne trećine ovih radnih mesta ili više od 100.000 ugroženo je zbog trenutne zdravstvene krize, usled čega bi ukupni BDP sveta mogao biti manji za oko 2,7 biliona dolara.

Situacija je teška i u Evropi, koju svake godine poseti polovina ukupnog broja svestkih putnika, a Evropski parlament procenjuje da turistička industrija EU mesečno gubi oko milijardu evra, navodi CNN.

Nastojeći da koliko-toliko spase letnju turističku sezonu, Grčka planira da svoje granice za inostrane turiste otvori najkasnije do 1. jula, ali će pronalaženje ravnoteže između opasnosti od novog talasa zaraze i privrednog oporavka predstavljati težak kompromis.

„Niko ne zna tačno kako da to izvede“, izjavio je premijer Grčke Kirijakos Micotakis u intervjuu za CNN početkom ovog meseca.

U svakom slučaju, ponovno pokretanje svetske turističke industrije iziskivaće ublažavanje kontrola na granicama, međunarodnu saradnju i, što je najvažnije, poverenje samih putnika.

„Ključno pitanje je izgradnja poverenja među zemljama u to da je ponovno otvaranje granica bezbedno i da ne nosi rizik od ponovne zaraze, kao i izgradnja poverenja najšire javnosti da je korišćenje aviosaobraćaja bezbedno“, kaže Džon Holand-Kej, generalni direktor lononskog aerodroma „Hitrou“, najprometnije vazdušne luke u Evropi.

Pandemijom je teško pogođen i sektor putničkog aviosaobraćaja, a očekujući manji broj putnika tokom dužeg vremenskog perioda aviokompanije smanjuju obim svojih flota i otpuštaju na hiljade radnika, dok slično postupaju i firme koje organizuju krstarenja brodovima.

Aerodromi i hoteli pokušavaju da privuku turiste primenom provera zdravstvenog stanja i unapređenih protokola za održavanje čistoće, a ove mere, iako skupe, nužne su radi ponovnog uspostavljanja poverenja turista pre nego što vakcina protiv COVID-19 postane dostupna.

„Ključno mesto su aerodromi“, kaže generalni direktor Svetskog saveta za putovanje i turizam Glorija Gevara, čija organizacija sa vladama i turističkim kompanijama radi na usaglašavanju standardizovane zdravstvene kontrole i protokola za održavanje čistoće.

Kako navodi CNN, očekuje se da ove sedmice budu izdate smernice za ugostiteljsku industriju, a potom i za aerodrome.

Međutim, po svemu sudeći, broj poseta inostranih turista time neće biti značajnije povećan – u zavisnosti od toga koliko dugo na snazi ostanu restriktivne mere, Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija očekuje pad broja tih poseta i do 80 odsto u odnosu na prošlu godinu.

„Ovo je najgora kriza sa kojom se međunarodni turizam suočio otkako se (od 1950. godine) vodi evidencija“, saopštila je prošle sedmice ova agencija UN.

Ipak, određenu nadu uliva domaći turizam, koji je, posle ukidanja restriktivnih mera, u porastu u Kini, kao i Danskoj i Holandiji, a očekuje se da u svemu bolje prođu zemlje koje se i inače u većoj meri oslanjaju na domaće posetioce i goste iz regiona – osim Kine, u tu grupu zemalja pre svega se ubrajaju SAD, Meksiko, Brazil, Japan, Indija, Filipini, Nemačka i Velika Britanija.

