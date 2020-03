Kako da prestanete da dodirujete lice i koliko su zaista efikasni gelovi za dezinfekciju

Lekari savetuju da nikako nije dobro pipati lice rukama. Mada je jako teško prestati sa tom navikom, nije nemoguće.

Naša DNK uslovljava nas da dodirujemo lice, pa otud i urođena potreba za time. Još kao fetusi u materici, ljudi ovo rade. Zbog toga, svaki put kada sebi kažemo „ne dodiruj lice“, zapravo idemo protiv svoje prirode.

Kada dodirujemo lice, tada se smirujemo. Pritiskanjem određenih tačaka, aktiviramo neke delove parasimpatetičkog sistema.

Problem je u tome što, kada smo pod stresom, naš mozak zna koliko nam prija dodirivanje lica, pa nas baš tada najviše „tera“ da to radimo.

Deca često imitiraju roditelje. Ako ovi dodiruju svoje lice kada su šokirani, uplašeni ili ljuti, veća je verovatnoća da će i deca isto to da rade.

Gotovo je nemoguće da prestanemo u potpunosti da dodirujemo lice. Međutim, moguće je da ovu naviku svedemo na minimum svojim ponašanjem.

Na primer, možete da nosite naočare umesto sočiva, ili da nosite manje šminke kako ne biste morali da je popravljate tokom dana.

Umesto da stalno „objašnjavate“ rukama kada govorite i držite ih oko glave, možda bi bilo bolje da ih sklopite i stavite u krilo. Tako, kada dobijete potrebu da dodirnete lice, bićete svesniji toga što radite i setićete se da to nije dobra ideja.

Mikrobiolog Ron Katler sproveo je istraživanje koliko i šta od sredstava za dezinfekciju treba koristiti.

Istraživanje je pokazalo da nije toliko bitno šta koristite, nego način na koji ga koristite.

Iako antibakterijski gelovi i pene imaju posebne hemikalije i pomažu u ubijanju bakterija, način na koji perete ruke, trljanje šake o šaku je najbolji način da ih se otarasite.

Najobičniji tvrdi sapun i voda mogu nadmašiti skupe proizvode po učinku, sve dok pravilno perete ruke.

Profesorka Sali Blumfild iz Londonske škole higijene i tropske medicine kaže da ne veruje da ne možete da napravite efikasno sredstvo za čišćenje ruku, ukoliko koristite alkohol s procentom manjim od 60 odsto.

„Votka sadrži samo 40 odsto alkohola i nije efikasna za čišćenje ruku“, kaže Blumfild.

Gelovi sa antibakterijskim dejstvom brzo smanjuju broj bacila na rukama, ukoliko ga često koristite.

Ali njihova efikasnost zavisi od toga koliko su vam ruke masne ili zaprljane zemljom.

Za neke mikrobe, poput norovirusa, pranje ruku sapunom i vodom predstavlja najefikasniju meru.

Po nekim istraživanjima, pojedini gelovi mogu negativno da utiču na zdravlje.

Triklosan je sastojak mnogih gelova i može da utiče na hormone ili čak da učini da bakterije otporne na antibiotike.

