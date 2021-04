Kako da se hranite pre i posle vakcinacije

Alkohol izbegavajte u svakom slučaju

Ako još niste primili vakcinu, možda vas zanima kako se pripremiti, pa i šta jesti i piti pre i nakon vakcinacije.

Ovo su saveti nutricionista, piše Ordinacija.hr.

ALKOHOL IZBEGAVAJTE U OBA SLUČAJA

Dok neki neće imati posebnih nuspojava nakon vakcine, drugi mogu iskusiti glavobolje, umor, bol u mišićima, mučninu… Nutricionista Sintija Sas nudi savjete kako olakšati sebi nuspojave pravilnim odabirom namirnica, ali i šta izbjegavati. Čak i samo malo alkohola može lako izazivati dehidraciju, što će pojačati nuspojave. Alkohol je povezan i s negativnim uticajem na imunitet pa ga je i zbog toga potrebno izbegavati. Isto tako ako ste mamurni, nećete moći da prepoznate da li se rado o posledici alkohola ili vakcine.

PAZITE ŠTA JEDETE PRE ODLASKA U KREVET

Ako ste odmorni, imunitet će raditi najbolje što može. Prema istraživanjima, ako jedete premalo vlakana, zasićenih masnoća i šećera, to može uticati na isprekidan san. Suprotno tome, vlakna će vam omogućiti dubok i kvalitetan san. Salata, sočivo, maslinovo ulje, losos i citrusi mogu biti dobar odabir. Ako ste gladni pre spavanja, pojedite malo voća ili orašastih plodova.

NE ZABORAVITE VODU

Vodu bi trebalo da pijete pre i nakon vakcinacije, a naravno najbolje je piti je celog dana – od trenutka kada se probudite do odlaska na spavanje. Ako ne volite ukus vode, dodajte joj malo limuna ili začinskog bilja.

BIRAJTE ZDRAVE NAMIRNICE

Istraživanja pokazuju kako tokom pandemije sve više posežemo za nezdravom hranom. Ali, ona može podstaći upale i tako uticati loše na imunitet. Da su zdrave navike vezane i za bolju prevenciju od bolesti COVID, objavili su nutricionisti nakon istraživanja u magazinu British Journal of Nutrition, a kako biste zaštitili zdravlje, savetuju da odaberete namirnice pune nutrijenata i protivupalnih svojstava. Tu su uključene one poput voća i povrća, a možete ih dodati doručku, ručku i večeri.

PRE SAME VAKCINACIJE JEDITE DOBRO IZBALANSIRAN OBROK

Iako gubitak svesti nije jedna od nuspojava koja se spominje, američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti je ipak izvestio kako se to događa, bez obzira o kojoj se vakcini radi. Obično je posledica anksioznosti, ali kako biste učinili sve što možete da to sprečite, pojedite nešto i popijte malo vode pre same vakcinacije. Voćni sok, ovsena kaša ili malo orašastih plodova su uvek dobar izbor.

NABAVITE NAMIRNICE PRE VAKCINACIJE

Kod nekih će se kao nuspojava pojaviti i mučnina, možda se neće dogoditi vama, ali dobro je pripremiti namirnice koje se lako vare. Dobre opcije uključuju supu od povrća, banane, dinje, smeđi pirinač i krompir. Ako se ipak mučnina dogodi i vama, jedite nešto malo svakih nekoliko sati.

Nuspojave bi trebalo da se povuku nakon nekoliko dana, a zdrave navike mogu da vam pomognu da olakšate situaciju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.