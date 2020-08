Kako je tvrđava Golubac dobila ime

View this post on Instagram

Golubac Fortress on the Danube in Serbia. The fortress was built around the early 14th century and was captured by Turkish forced led by sultan Murad a century later. One of the most noble knights of the past times Zawisza Czarny or Zawisza the Black perished in a battle while trying to set the fortress free from the Ottomans. Picture by @jovanstolicph 😍🙏🏻👍 . Golubackaя krepostь na Dunae v Serbii. Krepostь bыla postroena primerno v 14m veke, spustя 100 let eë osadili i zahvatili tureckie voĭska pod komandovaniem sultana Murad. V bitve za krepostь pogib izvestnыĭ na vsю Evropu blagorodneĭšiĭ rыcarь Zaviša Černыĭ iz Garbova, kotorыĭ sčitalsя nepobedimыm.