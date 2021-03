Kako povratiti čulo mirisa nakon korone

Šta je mirisni trening i kako se sprovodi

Kako objašnjava dr Vladimir Nešić, profesor Medicinskog fakultetu u Beogradu, i specijalista Klinike za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu, „mirisni trening“ trebalo bi da se sprovodi svakodnevnim mirisanjem isparljivih supstanci koje nam služe da testiramo čulo mirisa, a u cilju prepoznavanja biljaka iz kojih su potekla.

Uobičajene mirisne supstancije koje se pri tome koriste su: limun, eukaliptus, karanfilić i ruža.

– Trening se ponavlja nekoliko puta dnevno, miriše se sukcesivno svaki od pojedinačnih mirisa tokom nekoliko sekundi, a potom se prave pauze između testiranja pojedinačnim mirisima u trajanju od nekoliko minuta – objašnjava dr Nešić.

Kako doktor još kaže, kod nekih bolesnika čulo mirisa se delimično oporavi posle par meseci, ali u promenjenom obliku.

– To može da se primeti tako što bi kafa počela da miriše neobično, jaja bivaju neprijatnog mirisa, kao i pivo ili vino – objašnjava doktor.

Doktor Nešić kaže da kod ovih bolesnika najbolji miris i ukus ima hrana biljnog porekla.

– Ljudi mogu i sami da se testiraju da li im čulo ukusa i mirisa funkcioniše pomoću kafe, belog luka, šećera, pomorandže ili limuna – kaže profesor.

Koliko ova pojava može da utiče na svakodnevni život, dr Nešić objašnjava da osoba s narušenom funkcijom čula mirisa (parosmija), kao posledicom infekcije korona virusom, može mesecima da svakodnevne uobičajene mirise doživljava kao neprijatne.

– Meso, luk (crni i beli) i čokolada kod obolelih od korona virusa mogu da uzrokuju neprijatan osećaj, zajedno sa kafom, povrćem, voćem, pijaćom vodom, alkoholom, dezodoransima i parfemima. Stoga je važno preporučiti izbegavanje pržene hrane, pečenog mesa, luka, jaja, kafe i čokolade kod osoba s parosmijom – rekao nam je dr Nešić.

Gubitak čula mirisa obično se vraća posle dve nedelje, mada postoje slučajevi i onih koji bez njega budu i po tri i više meseci.

Šta prouzrokuje ovu neprijatnu pojavu – parosmiju?

Gotovo kod svih obolelih od korona virusa se javila anosmija, a kod nekih i parosmija. Rezultati nekih istraživanja su pokazali da oko 65 odsto ljudi s korona virusom izgubi čulo mirisa i ukusa, a kod 10 posto njih se javi parosmija.

Najčešća hipoteza je da poremećaj u prepoznavanju mirisa potiče od oštećenih nervnih vlakana koja prenose signale od receptora u nosu do zona za prepoznavanje mirisa u mozgu. Kada počne proces oporavka nervnih vlakana, koja su prethodno bila oštećena traumom ili zapaljenjem (virusnim), može doći do toga da se nervna vlakna spajaju za neodgovarajuće ćelijske receptore koji učestvuju u mirisnom putu, objasnio je profesor.

Gubitak čula mirisa (anosmija) jedan je od simptoma kovid-19, ali je različit od onoga kada se neko prehladi ili dobije grip. Anosmija kod obolelih od korone se dešava odjednom i obično nos nije zapušen niti curi i, kako tvrde stručnjaci, traje samo privremeno.

– Razlika kod ovog virusa i običnog gripa kada je ovo čulo u pitanju jeste da bolesnici sa kovidom-19 nisu mogli da identifikuju mirise i nisu mogli da razluče gorke i slatke ukuse, za razliku od pacijenata koji imaju nazeb ili grip – objasnio je dr Nešić.

On objašnjava dalji sled i neka iskustva iz prakse da kada se ljudi oporave od infekcije korona virusom, čulo mirisa im se obično oporavi – međutim može se desiti da dođe do izmene u osećaju dobro prepoznatljivih mirisa npr. uobičajene hrane, sapuna i njihovih bližnjih koji sada imaju neprijatan miris.

Za gubitak čula mirisa mogao bi da bude odgovoran enzim ACE-2 (angiotenzin-konvertujući enzim II). Smatra se da je ACE-2 polazna tačka koja omogućava da korona virus uđe u ćelije tela i izazove infekciju. Prisustvo visokog nivoa enzima ACE-2 u delu nosa je odgovorno za to što možemo da osetimo miris. Nos je jedno od mesta gde kovid-19 ulazi u telo. Ovaj enzim bi navodno trebalo da ima ulogu kapije kroz koju korona virus ulazi u ćelije organizma.

Dr Vladimir Nešić još ističe da bi smernica za lečenje obolelih od kovida trebalo da bude i primena antivirusne terapije u obliku spreja datog u nos.

Zašto se čula ne vraćaju mesecima

– Pored gubitka čula mirisa, kod većine obolelih od korona virusa dolazi istovremeno i do gubitka čula ukusa, pa s oba nedostatka pacijenti su prinuđeni da nekako izdrže dve do tri nedelje, odnosno do izlečenja. Međutim, zašto se kod nekih čula ne vraćaju mesecima i dalje je nepoznanica, jer ovaj virus ipak nov, i još uvek nije sve ispitano – rekao je direktor niške ORL klinike i profesor Medicinskog fakulteta u Nišu prof. dr Dušan Milisavljević.

On kaže da je se ova infekcija odrazi na čulo mirisa upravo zbog toga što virus ulazi kroz sluzokožu nosa, pa trećina pacijenata uglavnom izgubi čulo mirisa.

Profesor dalje kaže da su iskustva u njegovom radu pokazala da se čula uglavnom vraćaju nakon infektivne faze, odnosno kada se pacijenat uspešno izleči od virusa, i to je do dve nedelje. Mada, kod nekih je, kako tvrdi, primećeno da se po povratku čulo javi u izmenjenom obliku, odnosno patološko izmenjenog stanja čula.

(Blic, Stil)

