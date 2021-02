Kako se sportisti vraćaju na teren posle virusa korona (video, foto)

Nedovoljno istražen, virus korona ostavlja različite posledice po čovekov organizam, a sportisti zbog napora kojim su izloženi u svom poslu moraju da prođu dodatne analize kako bi dobili zeleno svetlo za povratak na teren.

O tome je za Sputnjik sport govorio košarkaš OKK Beograda, Marko Stojadinović, koji je u procesu vraćanja u pun trenažni ritam posle preležanog virusa.

Pandemija je protekle godine zaustavila svet, a samim tim i sportska dešavanja. Okolnosti su se prelile i na aktuelnu takmičarsku sezonu u kojoj su zabeleženi brojni slučajevi pozitivno testiranih igrača.

Jedan od primera je izraelski košarkaš Gal Mekel kome se nakon preležanog virusa korona javio problem sa krvnim ugruškom u plućima, zbog čega nekadašnji igrač Crvene Zvezde u naredna tri meseca neće moći da nastupa za svoj aktuelni klub iz Malage.

Povratak sportista na teren posle korone

Na probleme nije bila imuna ni NBA liga, centar Minesota Timbervulvsa Karl Entoni Tauns, nakon gubitka sedam članova porodice zbog posledica koje je izazvao kovid-19, i sam ga je preležao. On je propustio 13 utakmica nakon čega se vratio u ekipu iz Mineapolisa, a o svom tretmanu tokom lečenja govorio je sa grižom savesti.

Karl-Anthony Towns discussed how he felt while dealing with COVID-19. (via @NotoriousOHM) pic.twitter.com/TqE4SkvwQU — ESPN (@espn) February 11, 2021

„Želeo bih da je ono dostupno svakome na svetu. Osećam se krivim. Mentalno je teško izdržati sve ovo. Voleo bih da možemo da podelimo resurse i da svi imaju ono što nam je potrebno. Lično mislim da ne bi trebalo da održavamo Ol-star utakmicu, ali šta ja znam? Otkud meni iskustvo sa kovidom“, izjavio je Tauns.

Iskustvo Marka Stojadinovića sa ovim virusom, srećom nije bilo ozbiljno u smislu simptoma, ali je ovaj košarkaš odsutan sa terena već više od mesec i po dana.

Po pojavi prvih simptoma, brzom reakcijom njegovog tima testiran je na virus korona, i odmah ušao u kovid režim. Ubrzo mu je ustanovljena upala oba plućna krila.

„Dve nedelje sam primao terapiju, popio sam dve kutije antibiotika i dobio sam i kortikosteroide da bi se raširile te bronhije kako bi brže prošla upala pluća. Kada je sve to prošlo ponovo sam otišao na kontrolu na Infektivnu kliniku kada su mi rekli da je stanje stabilizovano“, rekao je Stojadinović.

Kao profesionalni sportista, krilni centar OKK Beograda sa nalazima je morao da se javi klupskom doktoru kako bi bile obavljene i detaljne kontrole.

„Ja sam to sve uradio, oni su rekli da napravim pauzu još dve nedelje, kada su me poslali da uradim skener pluća kako bi bili sigurni u uspešnost oporavka. Skener je pokazao da je sve ok, da ima malo ostataka upale, ali da je to u redu“, objašnjava Stojadinović.

Dugotrajan oporavak

Ipak, medicinski tim njegovog kluba uputio ga je na dalji odmor u trajanju od dve nedelje, poslat je na test opterećenja koji je dobro podneo, ali su se pri najvećem opterećenju pojavila preskakanja srca zbog čega je upućen na ultrazvuk.

„Ultrazvuk srca je bio u redu u stanju mirovanja, ali sam nakon toga ponovo trčao na traci kada su lekari videli neka preskakanja, pa su mi zakazali da radim skener krvnih sudova koji sam uradio nekih sedam dana posle toga. Na skeneru krvnih sudova je pokazano da je sve u redu i tada sam dobio zeleno svetlo da mogu polako da se vraćam u trenažni proces“, kaže Stojadinović i dodaje da je tada prošlo mesec i po dana od njegovog pozitivnog testa na virus korona.

Na pitanje koliko ga je bilo strah u momentima kada je od lekara čuo da vide neka „preskakanja“, imajući u vidu i tragičan slučaj Majkla Odža koji je iznenada preminuo od posledica srčanog udara, naš sagovornik kaže da se nije uplašio jer je verovao lekarima i svom osećaju.

Postepeno vraćanje u trenažni proces

Nedavno se Stojadinović vratio ekipi „Klonfera“, ali još ne i u pun trenažni proces. Za sada trenira po posebnom individualnom programu, i nada se da će za dvadesetak dana moći da se pridruži saigračima na utakmicama, uz doziranu minutažu.

„Sigurno ću još nekih desetak dana ću biti van ekipe, pa ćemo videti kako telo bude reagovalo. Ako bude dobro priključiću se timu i polako početi da se vraćam u ritam. Ne mogu da kažem kako će to ići, jer se to nikad ne zna, ali bitno je da nemam nikakvih problema. Naravno, pod upalama (mišića) sam jer mesec dana nisam ništa radio, tako da je to sve normalno, ali već sam navikao na to. To se dešava i u avgustu i u septembru kada počne nova sezona. Nisam primetio neku veću razliku zbog toga što sam imao kovid za sada“, ukazuje Stojadinović.

Stojadinović je na 14 odigranih utakmica prosečno beležio nešto manje od 14 poena i pet skokova, a tim iz Beograda u njegovom odsustvu imao je polovičan učinak uz tri poraza i četiri pobede. Ekipa trenera Branislava Ratkovice zauzima deveto mesto na tabeli Košarkaške lige Srbije sa osam pobeda i 13 poraza.

Svakako verujemo da bi „Klonferima“ u nastavku borbe za Superligu Srbije izuzetno značila pomoć Stojadinovića, s obzirom na to da ima iskustvo rešavanja mečeva u poslednjim sekundama kao što je bio slučaj u utakmici protiv Zlatibora u ovoj, i protiv Splita 2017. godine, kada je branio boje Borca iz Čačka u ABA 2 ligi.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.