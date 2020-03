Kako se superbogataši štite od koronavirusa

Oni koji to sebi mogu da priušte, odlučili su da se zabunkerišu kako bi pobegli od koronavirusa. Sve u prisustvu ličnog doktora – zlu ne trebalo.

Do najnovijeg razvoja situacije došlo je pošto je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, a brojne zemlje najavile žestoke mere za borbu protiv koronavirusa. SAD su tako zatvorile granicu za državljane 26 evropskih zemalja, dok je Italija pooštrila mere i zabravila sve prodavnice, osim supermarketa i apoteka.

