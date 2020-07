Kako su Vol Strit i milijarderi „nadigrali“ koronu

Među najvećim dobitnicima korone su oni delovi američkog društva koji kontrolišu organizacije i tokove bogatstva na Vol Stritu. Ljudi koji su analizirali transakcije na Vol Stritu tvrde da je samo u martu ove godine oko šest hiljada milijardi dolara bilo prebačeno na račune najbogatijih ljudi, kaže sociolog dr Slobodan Reljić.

Te transakcije su se, kako navodi, zasnivale na tome da imate obaveštenja o tome koje će akcije da poskupe, a koje da pojeftine, a onda da ih kupite.

Vol Strit i milijarderi „nadigrali“ koronu

„Oni koji to prate, poput Čosudovskog, ocenjuju da je reč o jednom od najvećih transfera bogatstva u istoriji. Možda malo preteruju, ali se u svakom slučaju radi o velikom transferu bogatstva. S druge strane u tom bankarskom sistemu urušili su se, nestali, mali ulozi malih štediša. Dakle, svaka situacija ima svoje dobitnike i gubitnike, pa i ova sa koronom. Zahvaljujući smanjenim kontaktima i kupovini na daljinu, odnosno onlajn trgovini, svoje bogatstvo uvećao je i osnivač Amazona Džef Bezos, ali i Bil Gejts sa svojim kompjuterskim programima“, primećuje Reljić.

Karakteristika ove faze kapitalizma, dodaje naš sagovornik, koji se zasniva na informatičkim tehnologijama, je da se bogatstvo koncentriše u vrlo malom broju ruku.

„Nikada u istoriji nije bilo koncentrisano tako veliko bogatstvo kod tako malog broja ljudi, niti je bila tako velika razlika između bogatih i siromašnih. Ona je uvek bila značajna, ali nikada tolika da imamo situaciju da osam najbogatijih ljudi na svetu imaju vlasništvo kao tri i po milijade najsiromašnijih na zemaljskoj kugli“, objašnjava Reljić.

Prema njegovim rečima, nikada u istoriji nije bilo tako velikih socijalnih razlika.

„Ovu situaciju Naomi Klajn zove „korona kapitalizam“, a promene koje se dešavaju drastično će uvećati tu razliku između bogatih i siromašnih. Procesi koji se odigravaju praktično vode uništavanju malog i srednjeg kapitala. To je ono što imamo u Americi, postoji Vol Strit i Mejn Strit, a ovaj drugi predstavlja proizvodni deo tog kapitala i računa se da će on drastično da opadne i bude uništen. Ovih dana je američki ekonomista Nuriel Rubini imao tu paralelu pa je objasnio da će, recimo, u Njujorku svaki drugi restoran biti zatvoren u ovoj krizi, ali će opstati Mekdonalds zato što će država od para koje štampa da pomaže korporacije, dok će mali i srednji kapitalisti koji su do sada bili ponos kapitalizma, taj srednji sloj koji je bio stabilizacioni sloj, on će praktično u ovoj fazi biti uništen, samleven“, ukazuje Reljić i dodaje da povratak u neko normalno stanje u ovom trenutku uopšte ne može da se predvidi.

Virus je „pokrivalica“ za velike promene

Korona je, smatra on, bolest malih razmera i sama po sebi nije tako veliki problem.

„Imate niz bolesti koje su stalno u toku i koje su neuporedivo veći problem čovečanstva, a jedna od njih je recimo glad. Svake godine u svetu od gladi umre deset miliona ljudi. I to nikoga ne zanima. A korona je „pokrivalica“ za velike promene koje se dešavaju u svetu. Ali, u ovom trenutku ona najviše služi da pokrije promene na Zapadu koje su regresivne, društvo je u velikoj krizi i ono sada mora da promeni svoj politički sistem, mora svoju ekonomiju da prilagodi, jer su oni praktično izgubili ekonomsku trku sa Kinezima. Sada je potpuno jasno da oni tu trku ne mogu da izdrže i održavaju se samo preko dolara kao centralne valute preko koje se transferiše bogatstvo“, objašnjava sociolog.

Reč je, kako kaže, o užasno velikoj preraspodeli bogatstva.

„Prvo to imate unutar jednog društva, tu unutarklasnu preraspodelu u kojoj sve ide u jednom pravcu, a onda imate i globalnu preraspodelu, gde ste izgubili niz tih poslova, prihoda u odnosu na Kineze, Rusiju, Indiju, koje sada postaju važni faktori, prvo u ekonomiji, a onda postaju i sila kojoj vi ne možete da otmete to što proizvode. To jeste zapadni problem i pitanje je kako će se razrešiti. To je dosta komplikovano. Amerika jeste velika sila ali nema ni stabilan ekonomski sistem ni pregovaračku strukturu sa kojom bi mogli da uspostavite neke relacije. Tako da je glavni problem na Zapadu i u ovom trenutku se ne vidi rešenje“, kaže Reljić i dodaje da se to stanje na Zapadu odražava i kroz rasni sukob.

Korona ogoljava sve slabosti Zapada

Klasni i rasni problemi zapadnog društva do sada su na različite načine bili prikrivani i „hendlovani“, ali sada to postaje nemoguće u društvu koje nema jasnu perspektivu šta treba da se radi. Korona, navodi Reljić, samo ogoljava sve slabosti, a posebno probleme i slabosti Zapada.

„Zapadna ideja je bila da se formira „svetska vlada“ koja bi upravljala svetom i to je kod Zinovjeva odlično objašnjeno. Ta vlada koristi Sjedinjene Američke Države za ostvarivanje svojih ciljeva, ali se u SAD ne donose odluke za osnovne stvari. I ta vlada se pojavljuje u svim segmentima, a korona je samo jedan od njih. Međutim, korona je ogolela i njihov moćan proizvod manipulacije kakav je „teorija zavere“, koji je svaku ozbiljnu kritiku nečega činio polusumnjivom. Ali i ta njihova sredstva sopstvene odbrane su potrošena i slaba jer ako bilo ko krene da analizira šta se dešava sa koronom, jasno vidi da se sve završava u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji iza koje, tu nema nikakve sumnje, stoji Rokfeler fondacija, Bil Gejts i ta ekipa, a farmaceutska industrija je u svojoj sopstvenoj utopiji u kojoj su životi ljudi nevažni“, zaključuje dr Slobodan Reljić.

(Sputnjik)

