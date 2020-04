Kao od majke rođen: Glumac objavio golišavu fotografiju iz kupatila (foto)

Glumac Ansel Elgort skinuo se na Instagramu, a ima i dobar razlog za to.

Holivudska zvezda, poznat po glavnoj ulozi u filmu Baby Driver, objavio je golišavu fotografiju sebe pod tušem kako bi pomogao prikupljanje sredstava za radnike u Njujorku usred pandemije koronavirusa.

