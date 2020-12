Karavan zimnice ovog vikenda na pijaci „Đeram“

BEOGRAD – Pijačni karavan zimnice predstojećeg vikenda, 12. i 13. decembra, biće održan na pijaci „Đeram“.

U saopštenju JKP „Gradske pijace“ navodi se da će posetioci od osam do 15 sati imati priliku da, osim svežeg voća i povrća, pazare i domaće proizvode pripremljene po tradicionalnoj recepturi, po pristupačnim cenama.

Kako se dodaje, u raznovrsnoj ponudi zdravih i kvalitetnih namirnica, sugrađani će moći da nabave širok asortiman ajvara, ukusnih i zdravih zimskih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova, meda, vina, rakije…

Karavani zimnice organizuju se svakog drugog vikenda na drugoj pijaci koja posluje u sastavu „Gradskih pijaca“ kako bi tradicionalna zimnica pripremljena od visokokvalitetnog lokalno gajenog povrća i voća bila dostupna sugrađanima u svim delovima grada.

Iz tog preduzća posetiocima beogradskih pijaca poručuju da zbog epidemije korona virusa ostanu odgovorni, održavaju preporučenu fizičku distancu i nose zaštitne maske.

Sve pijace koje posluju u sistemu „Gradskih pijaca“ tokom vikenda rade do 15 sati, a radnim danima, od ponedeljka do petka, do 17 sati.

Ulaz na karavan zimnice je slobodan.

