Katanac za Božić: Najstrože mere u Evropi za božićne i novogodišnje praznike

Brojne evropske zemlje pooštrile su restrikcije zbog pandemije korona virusa uoči Božića, nakon naleta novih infekcija u poslednjim nedeljama.

Poslednjih nedelja vlade širom kontinenta borile su se sa teškim pitanjima da li da ublaže ograničenja za vreme praznika. Ali nedavni talas infekcija u nekim zemljama podstakao je vlade da još pooštre mere.

Kako prenosi Blic, Holandija je ušla u petonedeljni karantin, pa se zatvaraju bioskopi, pozorišta, teretane i sve prodavnice koje ne prodaju hranu.

Od srede su i škole zatvorene. Takođe je rečeno ljudima da se uzdrže od rezervisanja putovanja koja nisu neophodna u inostranstvu do sredine marta.

Ali ograničenja će se malo ublažiti tri dana tokom Božića, kada će holandskim domaćinstvima biti dozvoljeno da mogu da imaju do tri umesto dva gosta.

Petonedeljno zaključavanje u Holandiji najstroži je skup mera najavljenih u zemlji od početka pandemije.

Belgijski premijer Aleksandar De Kro upozorio je u utorak da bi, ako ljudi pokušaju da pređu granicu iz Holandije da bi došli u Belgiju u kupovinu ili na odmor, tada mogle da se preduzmu mere na granici.

„Nadam se da neće biti potrebno, mislim da je poruka jasna. U svakom slučaju, (holandski premijer) Mark Rute je to i sam rekao.“

Nemačka je u sredu ušla u novi strogi karantin nakon što je broj tamošnjih infekcija dostigao rekordni nivo.

Mere će trajati u Nemačkoj do 10. januara i u tom periodu će raditi samo esencijalne prodavnice poput supermarketa i apoteka, kao i banke. Škole će, takođe, biti zatvorene tokom tog perioda, a od poslodavaca će se tražiti da zatvore preduzeća ili da njihovi zaposleni rade od kuće.

Tokom božićnih praznika od 24. do 26. decembra doći će do laganog popuštanja: tada će biti dozvoljeno da kao gosti u nečiju kuću dođu najviše četiri osobe i to iz najužeg porodičnog kruga, a koje ne pripadaju jednom domaćinstvu, prenosi Dojče vele.

Za doček Nove godine biće na snazi zabrana okupljanja.

Ovaj Božić će biti potpuno drugačiji i u crkvama: minimalna udaljenost je jedan i po metar uz obaveznu masku. Ove godine pevanje nije dozvoljeno. Pravila se takođe odnose na sinagoge i džamije.

Austrijska vlada dogovorila je mere za predstojeće praznike i dozvoliće građanima više slobode, uz određena ograničenja, ali apeluje da se mere poštuju.

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc, nakon razgovora sa predsednicima pokrajina, rekao je da je dogovoreno da se omogući 24. i 25. decembra proslava Božića sa do 10 osoba.

– Imajte u vidu da virus ne miruje ni za praznike- upozorio je on.

Francuska je ukinula karantin na nacionalnom nivou, ali vlada je rekla da stopa zaraze nije dovoljno smanjena za dalje ublažavanje mera.

To znači da će pozorišta i bioskopi ostati zatvoreni, kao i barovi i restorani. Nacionalni policijski čas takođe će biti uveden od 20:00 do 06:00. Policijski čas biće ukinut na Badnje veče, ali ne i na noć dočeka Nove godine.

U međuvremenu, dnevni broj umrlih u Italiji i dalje je blizu 500, a vlada razmatra dalje pooštravanje mera tokom Božića.

Tačni detalji nisu jasni, ali moglo bi doći do novog zaključavanja između Božićne noći i Nove godine. Premijer Đuzepe Konte opisao je potencijalnu blokadu kao „novi pritisak“.

U Španiji je takođe došlo do ponovnog porasta infekcija, a najviši zdravstveni zvaničnik Fernando Simon upozorio je na „delikatnu“ situaciju uoči Božića.

Španska vlada odobrila je set pravila za period između 23. decembra i 6. januara.

Putovanje između regija biće dozvoljeno, pod uslovom da ljudi posećuju prijatelje i porodicu, a društvena okupljanja biće ograničena na 10 ljudi.

Mere će se po svemu sudeći produžiti i u Bugarskoj.

Bugarska planira da srednje škole, restorane i tržne centre drži zatvorenim do 31. januara da bi sprečila širenje korona virusa i pomogla preopterećenom zdravstvenom sistemu, izjavio je bugarski ministar zdravlja Kostadin Angelov.

Restriktivne mere, koje je trebalo da budu okončane 21. decembra, pomogle su u smanjenju naglog porasta novozaraženih, ali zemlja i dalje ima najveću stopu smrtnosti na 100.000 ljudi u Evropskoj uniji, preneo je Rojters.

Prema planu, koji će vlada u četvrtak detaljno predstaviti, vrtići i osnovne škole će moći da budu ponovo otvorene od 4. januara. I restorani u hotelima će moći da budu otvoreni za goste, ali će morati da rade sa pola kapaciteta.

U međuvremenu o novim merama razmišljaju i druge zemlje u regionu.

Hrvatska je u sredu zabeležila čak 92 umrla u jednom danu i tamo se raspravlja o mogućim novim merama. Kako su rekli skorog popuštanja neće biti sigurno.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.