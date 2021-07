Kejti Hopkins je deportovana iz Australije

KANBERA. 19. jula (Tanjug) – Kejti Hopkins, desničarska britanska komentatorka, deportovana je iz Australije nakon što se na društvenim mrežama pohvalila da planira da krši pravila karantina.

Hopkinsova je doputovala u Australiju da bi se pojavila na televizijskom programu i bila je u obaveznom hotelskom karantinu od 14 dana, piše AP.

Njen let za Australiju prošle nedelje stvorio je negodovanje nakon što je vlada prepolovila broj australijskih državljana i stalnih stanovnika kojima je bilo dozvoljeno da se vrate kući svake nedelje na 3.000, kako bi pokušala da smanji rizik od prenošenja KOVID-19 iz hotelskih soba.

Više od 34.000 Australijanaca kkoji žele da se vrate kući ostaju u inostranstvu. Dva najveća australijska grada, Sidnej i Melburn su pod blokadom kakobi sprečili izbijanje korona virusa.

Ministarka unutrašnjih poslova Karen Endruz rekla je da će Hopkinsova biti deportovana nakon što se hvalila na svom Instagram profilu da ima nameru da prekrši pravila karantina.

Hopkinsova je krenula komercijalnim letom sa sidnejskog aerodroma danas, rekao je vladin zvaničnik.

Na video snimku sa Instagrama, koji je obrisan, rekla je da je planirala da uplaši osoblje koje joj je donosilo obroke dočekujući ih gola i bez maske.

Ljudi u karantinu smeju da otvaraju svoja vrata od hotelske sobe tek nakon isporuke obroka i moraju nositi maske dok su im vrata otvorena.

„Činjenica da se ona tamo hvalila kršenjem karantina bila je zapanjujuća. Bio je to šamar za sve one australijance koji su trenutno u blokadi i to je jednostavno neprohvatljivo ponašanje“, rekla j Endruzova.

Seven netvork i Endemol Šajn Australija, producentska kuća u kojoj je Hopkins trebala da gostuje, otkazala je ugovor.

(Tanjug)

