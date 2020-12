Kipar: Rekordan broj novozaraženih od korona virusa

NIKOZIJA – Broj zaraženih od korona virusa u proteklih 24 časa na Kipru porastao je za rekordnih 416 ljudi, dok su dve osobe preminule.

Ukupan broj zaraženih na Kipru od početka epidemije iznosi 12.867, dok su preminule 63 osobe.

U kiparskim bolnicama je hospitalizovano 126 ljudi, od kojih je 20 u teškom stanju, prenela je MIA.

Kiparski ministar zdravlja Konstantinos Joanu izjavio je za kiparsku novinsku agenciju CNA da je protekla sedmica bila epidmeiološki najgora sa 2.200 novih slučajeva, 15 preminulih i desetine hospitalizovanih tokom samo sedam dana.

Prošlog ponedeljka na Kipru je uveden policijski čas od 21.00 čas uveče do 05.00 sati ujutru, zatvornei su fitnes centri, bazeni i kazina, zabranjeni su javni skupovi i protesti, u crkvama je dozvoljeno okupljanje do 75 osoba, dok na venčanjima, krštenjima i sahranama može da bude prisutno do 10 ljudi.

Prodavnice, tržni centri, frizerski i kozmetički saloni, kao i arheološki lokaliteti, pozorišta i galerije rade saglasno zdravstvenim protokolima.

Planirano je da mere budu na snazi do 14. decembra, a ukoliko se poboljša epidemiološka situacija u zemlji od 7. januara 2021. restrikcije će biti ublažene.

(Tanjug)

