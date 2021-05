Kirijakides: Do oktobra tri nova leka protiv kovid-19

BRISEL, 6. maja ( Tanjug) – EU planira da do okrobra razvije i odobri za upotrebu tri nova leka protiv kovid-19 koji će tretirati i posledice tzv ”produženog kovida” koje traju nedeljama i mesecima nakon izlečenja primarne infekcije, najavljeno je u Evropskoj komisiji.

Komesarka za zdravlje, Stela Kirijakides, kaže da je za sada u EU, protiv korona virusa autorizovan samo Remdesivir, a da bi do kraja godine broj novih lekove za tretiranje posledica kovid-19 mogao da se popne na pet.

”Ključno je da pored vakcina ubrzamo rad na prozvodnji lekova protiv kovid-19 kako bi pomogli ljudima koji imaju dugoročne posledice ove bolesti.

Cilj je da do okotobra razvijemo i autorizujemo tri nova leka protiv kovdi-19 i još dva do kraja godine. To je ambiciozno, ali izvodljivo i neophodno”, kaže Kirijakides.

Predstavljajući novu Strategiju EU za terapiju kovid-19, koja pokriva lekove za tretiranje posledica infekcije od istraživanja, razvoja i proizvodnje do nabavke i primene, Stela Kirijakides napominje da se kampanja vakcinacije ubrzava u svim članicama EU, ali i napominje da odgovor na kovid-19 ne mogu da bude ”samo vakcine” i da se mora pomoći onima koji nakon infekcije pate od umora, pada koncentracije, poremećenog sna.

”Ovo je virus koji će verovatano postati endemski, kao što je slučaj sa gripom. Moraćemo da ga u budućnosti kontrolišemo i tretiramo njegove posledice”, zaključuje Kirijakides.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.