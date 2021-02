Kirjos imitirao Đokovića pa poručio: Ne voli on mene, a ni ja njega (video)

Nik Kirjos ponovo je prozvao Novaka Đokovića nakon što je izgubio u šesnaestini finala Australijan Opena u parovima.

Australijanac je igrao u paru s Tanasijem Kokinakisom, a ispali su od Lukaša Kubota i Veslija Kulhofa sa 2:0 u setovima.

👑@NickKyrgios takes the Mickey out of @DjokerNole in one of the funniest walk outs in tennis history! 🤣🤣🤣

