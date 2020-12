Klinton, Buš i Obama otkrili šta su spremni da urade pred kamerama

Bivši predsednici Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama, Džordž Buš i Bil Klinton voljni su da javno prime vakcinu protiv koronavirusa kako bi uverili građane u njenu sigurnost.

Trojica bivših predsednika SAD se nadaju da će ličnim primerom najbolje pokazati Amerikancima da je vakcina bezbedna i efikasna.

Šef kabineta Džordža Buša Fredi Ford rekao je za Si-En-En da je 43. predsednik SAD već kontaktirao doktora Entonija Faučija i ostale stručnjake kako bi se uključio u kampanju promocije vakcine protiv koronavirusa.

„Pre nekoliko nedelja, predsednik Buš me je zamolio da obavestim doktora Faučija da, kada za to dođe vreme, želi da učini sve što može kako bi ohrabrio sugrađane da prime vakcinu. Važno je da ljudi znaju da je vakcina bezbedna i da bude dostupna najugroženijima. Tada će i predsednik Buš stati u red i učiniće to pred kamerama“, rekao je Ford.

Porodici Buš neće biti prvi put da ličnim primerom pokušavaju da ohrabre građane, pošto su Džordž stariji i Barbara Buš u danima nakon terorističkog napada 11. septembra 2011. godine leteli komercijalnim letom, kako bi pokazali Amerikancima da nema razloga za strah.

„Ako Fauči kaže da je bezbedna, ja mu verujem“

I služba za odnose sa javnošću Bila Klintona je potvrdila da je bivši predsednik spreman da u javnosti da primi vakcinu.

„Predsednik Klinton će definitivno primiti vakcinu čim mu bude na raspolaganju i čim bude njegov red na osnovu utvrđenih prioriteta. Učiniće to javno, ako će na taj način podstaknuti Amerikance da urade isto“, saopšteno je iz Klintonove službe.

I Barak Obama je u jednom intervjuu istakao da veruje doktoru Faučiju ako kaže da je vakcina protiv koronavirusa bezbedna.

„Ljudima poput Entonija Faučija, sa kojima sam radio i koje poznajem, potpuno verujem. Ako Fauči kaže da je vakcina bezbedna i efikasna protiv kovida 19, apsolutno ću je primiti. Obećavam da ću to uraditi čim bude napravljena i za ljude koji nisu najizloženiji riziku“, najavio je Obama.

Naglasio je da će to uraditi javno ili čak sam snimiti kada je bude primao, sve kako bi pokazao ljudima da veruje naučnicima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.