„Klizava je situacija – i zatvaranje svega je rešenje“

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon istakao je sinoć da je stav javnog zdravlja svuda u svetu povodom kovid propusnica sličan – da su one neophodne, ali je istakao da su u Srbiji protivustavne.

„Mi imamo problem što to ne može da se sprovede, jer je po nekim procenama to potivustavno. O tome ne mogu da pričam, mi ispoljavamo taj stav bukvalno na svakoj sednici Kriznog štaba ponovo. I sad je to bilo. Nema diskusije ako je nešto protivustavno, a sa druge strane vreme prolazi“, naveo je Kon za Kurir.

On je dodao da ne zna da li će ideja o kovid propusnicama biti odbačena.

„Tu su pravnici, to nije moja struka, jednostavno ne znam“, ponovio je Kon i dodao da ne zna gde je pravni izlaz.

On je naglasio i da su se menjali zakoni u pređašnjem periodu, kako bi neke mere mogle da se sprovode i kontrolišu.

„Klizava je situacija, tvrdim da je u ovom trenutku smatram da je to najbolje rešenje, ali i zatvaranje svega je rešenje“, zaključio je Kon.

(Tanjug)

