Kluge i Speranca: Omogućiti bezbedan povratak u škole

KOPENHAGEN – U situaciji kada se evropske zemlje oprezno ponovo otvaraju u novoj realnosti koju je donela pandemija COVID-19, potrebno je pronaći način za bezbedan povratak učenika u škole, istakli su danas regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge i italijanski ministar zdravlja Roberto Speranca.

U zajedničkom saopštenju, izdatom posle virtuelnog sastanka visokih zvaničnika evropskih država članica SZO, čiji su domaćini bili ta organizacija i ministarstvo zdravlja Italije, podseća se da je pandemija korona virusa najveći dosad zabeležen remetilački faktor kada je reč o obrazovnim sistemima.

Pandemijom je pogođeno gotovo 1,6 milijardi učenika u više od 190 zemalja sveta, a ni Evropa ne predstavlja izuzetak, navode Kluge i Speranca.

Iako deca predstavjaju starosnu grupu koja je većinom pošteđena direktnih posledica korona virusa, na njih negativno utiče to što su škole zatvorene – i to u obrazovnom, ali i zdravstevnom smislu, u koji spada njihovo mentalno zdravlje, društveni razvoj i rizik i posledice zlostavljanja u kućnom okruženju, stoji u saopštenju.

Kako se navodi, učesnici sastanka saglasili su se da postoji širok spektar mera čije uvođenje može biti razmotreno radi smanjenja rizika od zaraze u školskom okruženju, i predložili zaštitne mere koje se tiču higijene ruku, fizičkog distanciranja i korišćenja maski za lice gde je to prikladno, odnosno ostanak kod kuće u slučaju bolesti.

Oni su takođe sugerisali usvajanje politike koja će se odnositi na rizičnu decu s posebnim zdravstvenim stanjima ili specijalnim potrebama kada je reč o učenju, kao i na nastavnike koji su zbog svog zdravstvenog stanja podložniji težem vidu infekcije.

Učesnici skupa su kao realne ocenili pripremu i planiranje onlajn nastave kao vida dopune nastavi u školama tokom predstojeće školske godine.

To će, kako se navodi u saopštenju, biti neophodno tokom karantina i privremenih zatvaranja škola, kao i zbog ograničenog kapaciteta u učionicama, ali i predstavljati alternativu za zdravstveno ugroženu decu i nastavnike koji zbog opasnosti od zaraze ne mogu da prisustvuju klasičnoj nastavi.

(Tanjug)

