Ko bude slavio slavu protivno merama RIZIKUJE ZATVOR

Domaćin koji svesno organizuje proslavu Aranđelovdana i slava koje dolaze sa većim brojem ljudi nego što je to propisano, rizikuje da odgovara po Krivičnom zakoniku i to kaznom od tri godine zatvora. Zahtev sudiji za prekršaje dostavlja se za organizaciju događaja gde je došlo do zaražavanja ili može doći do zaražavanja.

Ovo za Sputnjik kaže Tamara Stojčević, član radne grupe koja je radila na izmenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je nedavno stupio na snagu.

Ovim zakonom između ostalog predviđene su kazne od 50.000 do 150.000 dinara za fizičko lice koje organizuje proslavu suprotno aktuelnim ograničenjima. Visinu kazne određuje sudija za prekršaje, jer u ovom slučaju se ne izdaje prekršajni nalog.

Proslava Aranđelovdana u jeku talasa epidemije

Aranđelovdan ove godine pada u najgorem mogućem trenutku što se tiče epidemije korona virusa u Srbiji.

Svakodnevno obaranje rekorda po svim parametrima nadležne iznova dovodi u razmišljanje o posezanju za novim ograničenjima.

Obeležavanje slave je prema aktuelnim pravilima moguće u prisustvu do pet ljudi, a kršenje ovog pravila može da prijavi bilo koji građanin putem jedinstvenog kontakt centra Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor.

„To može da bude čak i krivično delo, to može da bude i krivična prijava nadležnom tužiocu. Zavisi od slučaja do slučaja. Jer osoba koja čini organizovano okupljanje to čini vrlo svesno, ne da ne poštuje mere, nego dovodi u opasnost živote ljudi. Tako da to definitivno jeste krivično delo iz člana 248 Krivičnog zakonika, i to nije kazna od pet hiljada nego bi to bio zahtev sudiji za prekršaje za organizaciju događaja gde je došlo do zaražavanja ili može doći do zaražavanja“, kaže Stojčevićeva.

Ona dodaje da se prijava kršenja organizovanih proslava može obaviti i javljanjem najbližoj policijskoj stanici, komunalnoj inspekciji, jer za vikend će svi dežurati. Takođe postoji i Vajber broj na sajtu Ministarstva zdravlja gde građani mogu da upute dokaz u vidu fotografije ili video zapisa događaja koji prijavljuju.

Za vikend vanredna kontrola

Osobe zadužene za kontrolu poštovanja epidemioloških mera, prema rečima naše sagovornice, pored toga što će obilaziti ugostiteljske objekte koji su do sada pokazivali da ne poštuju mere, s obzirom na Aranđelovdan i vikend, ovog puta imaće i vanrednih planova.

„U manjim mestima se zna ko slavi i kako slavi. A u Beogradu će to biti najviše po prijavama građana. Tako da bi bila naša obaveza da kad znamo za tako nešto da prijavimo“, ukazuje ona.

Sveštenici osveštavaju kolač u više termina

Ako je suditi prema sagovornicima Sputnjika, veliki broj građana se odlučuje da slavu obeleži u najužem krugu porodice, samo onih koji su članovi domaćinstva, a mere koje donose sveštenici kako bi sprečili okupljanje većeg broja ljudi na jednom mestu odnose se na osveštavanje kolača i žita u nekoliko termina, čak i u nekoliko dana.

Prema podacima naše sagovornice koja je i zamenik generalnog sekretara Vlade Srbije, od početka primene novog Zakona o zaštiti stanovnika od zaraznih bolesti fizičkim licima napisano je relativno malo kazni. Najviše su kažnjavana odgovorna lica u okviru pravnih subjekata, ili pravna lica koja nisu ispoštovala ograničenja u pogledu broja ljudi na jednom mestu, razmaka između stolova u ugostiteljskim objektima i slično.

Kada je reč o poštovanju zabrane rada ugostiteljskim objektima posle 21 čas, uočeno je da se ova mera poštuje u 95 posto slučajeva.

