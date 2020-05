Ko je bio naučnik koji je istraživao virus korona i zašto je ubijen?

Zasad nema pouzdanog odgovora na pitanje zašto je ubijen američki naučnik koji je bio deo tima koji je istraživao novi virus korona. Iz policije tvrde da nemaju dokaze da je zločin povezan sa njegovim poslom, ali ne mogu sa sigurnošću da tvrde ni da ima veze sa njegovim privatnim životom.

„Nemamo nijedan dokaz da ovaj tragični događaj ima veze sa njegovim poslom na Univerzitetu u Pitsburgu ili bilo kakvim poslom tamo, kao ni sa trenutnom zdravstvenom krizom koja pogađa Sjedinjene Američke Države i svet“, rečeno je u policijskom odeljenju koje istražuje ovo ubistvo, prenosi „Pitsburg post gazeta“.

Bing Liu, a 37-year-old native of China and University of Pittsburgh student who was studying COVID-19, was killed in his Ross Township home from what police called a “lengthy dispute regarding an intimate partner.” https://t.co/c4C8f1jBer

