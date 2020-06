Kolika će biti kazna za nenošenje maski?

Po važećem Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, za nepoštovanje protivpandemijske mere, kao što je obaveza nošenja maske, predviđena kazna za pojedinca je od 20.000 do 150.000 dinara.

Kazna za preduzetnike je od 50.000 do 500.000 dinara, dok je kazna za zdravstvene ustanove od 30.000 do 150.000 dinara, prenose Novosti.

Na području grada Beograda od danas od šest sati obavezno je nošenje maski u javnom prevozu i svim zatvorenim prostorima.

Te mere donete su juče na sednici republičkog Kriznog štaba zbog porasta broja zaraženih od virusa korona prethodnih dana, a kako je rečeno, građani ne moraju nositi samo hirurške maske, već mogu i pamučne.

Nakon sednice republičkog Kriznog štaba, u Beogradu je održana i sednica Gradskog štaba za vanredne situacije nakon koje je gradonačelnik Zoran Radojičić rekao da će od danas, od šest sati, biti kontrolisano da li građani nose maske u javnom prevozu i drugim zatvorenim prostorima.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.