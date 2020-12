Koliko dugo možete da provedete sa nekim u sobi, a da se ne zarazite

Matematičari sa MIT-a odlučili su da se pozabave kompleksnim problemom širenja virusa, pa su osmislili matematički model koji simulira dinamičnost fluida, odnosno virusa u kapljicama u nekom prostoru.

Pitanje je bilo jednostavno – koliko dugo možete da budete u istoj prostoriji sa zaraženom osobom, a da se ne zarazite? Odgovori su, međutim, bili raznoliki i kretali su se u rasponu od nekoliko minuta do nedelju dana.

MIT-jevci su odlučili da naprave internet stranicu koja je relativno jednostavna za korišćenje, a koja može da pomogne običnim ljudima da izračunaju kakve su im šanse za zarazu.

