Kon o protestima antivaksera: Nikad neću zaboraviti što su uzvikivali 'Mengele'

Epidemiolog i član republičkog Kriznog štaba za suzbijanje pandemije korona virusa Predrag Kon izjavio je danas da nikada neće zaborativi to što su demonstranti protiv kovid propusnica, ispred njegove zgrade uzvikivali „Mengele, Mengele“.

„To je nacistički zločinac. Ljudi ne shvataju kakva je to teška uvreda kada sam ja u pitanju sa svojim jevrejskim poreklom. Dakle, jednostavno toliko imam čvrsto ubedjenje da radimo jedan izuzetan posao, posebno značajan za stanovništvo Srbije, da sam miran potpuno“, rekao je Kon za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Slična priča dogodila se i u Nišu, gde su demonstranti došli do doma epidemiologa Branislava Tiodorovića, takodje člana Kriznog štaba.

„Moram da priznam da nisam očekivao. Ono što mene više brine jeste što je i moja porodica na ovaj način ugrožena i to je važnije nego ja“, kazao je Tiodorović za nacionalnu televiziju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je ranije večeras da će „svim raspoloživim sredstvima pravne države“ zaštiti bezbednost epidemiologa.

„Naš posao je da obezbedimo njihovu bezbednost, slobodu kretanja i da se osećaju sigurno u svojoj zemlji od svih onih koji pokušaju da ugroze njihov fizički integritet i svi oni koji to pokušaju završiće neslavno – da li uz prekršajnu ili krivičnu prijavu, da li će neko da ide u Padinsku skelu ili Požarevac, to je već pitanje za druge nadležne organe – od tužilaca do pravosudnih organa“, istakao je Vučić.

(Beta)

