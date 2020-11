Kon: Predložili smo i oštrije mere, ima 10 puta više zaraženih nego što je prijavljeno

Medicinski deo Kriznog štaba je bio jednoglasan u predlogu rigoroznijih mera protiv koronavirusa, iako nije usvojeno sve što je predloženo, izjavio je danas epidemiolog Predrag Kon i dodao da je situacija zahtevala da uvođenje novih mera bude brzo i striktno.

Očekuje da te mere daju rezultate i poručuje da je važno da svi nose maske jer je, kako kaže, zbog velikog broja asimptomatskih slučajeva, nemoguće znati ko je sve zarazan.

Kon je, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekao da je zabrana javnog okupljanja za više od pet osoba na snazi, međutim, ističe da nije nikom padalo na pamet da se zabrani sahrana patrijarha Irineja, ali se tražilo poštovanje mera.

Kaže da je i on gledao na televiziji da je bilo slučajeva nepoštovanja mera i da nema uvid kako je to izgledalo ukupno gledano.

Dodaje da je isto tako video da su mnogi, naročito iz državnog vrha, nosili maske, i da je to bilo veoma prisutno.

Naveo je da je sasvim sigurno došlo do zaražavanja, ali da će se to videti tek posle nedelju dana.

Govoreći o novim merama koje je predložio Krizni štab, Kon je naveo da je medicinski deo bio jednoglasan i da je predlog bio oštriji od onoga što je usvojeno.

Objasnio je da se to ne odnosi samo na zabranu rada do 17 časova, umesto do 18 časova što je usvojeno, već i da se to odnosilo na uslužne delatnosti.

Epidemiolog je rekao da postoji i nešto što nije prihvaćeno i naglašava da su mere predložene kao nešto što je vrlo hitno, ali počinju da se primenjuju tek od sutra.

Kao obrazloženja za to Kon je naveo pripreme, sahranu patrijarha, ali i ekonomski momenat.

Kaže da sve to može da razume, ali da treba da se čuje šta je medicinski deo Kriznog štaba predložio i da je to bilo rigoroznije.

„Ne zato što mi hoćemo da zatvorimo nekog po svaku cenu, nego zato što je situacija tražila da to bude vrlo brzo i striktno“, naveo je Kon.

Navodi da se vidi usporavanje virusa, naročito u Beogradu, međutim, kako kaže, tek će da se vidi da li će to da se održi ili će da pada.

Kon je rekao da smo sada na maksimumu, bar što se Beograda tiče i da je sad potrebno da izdržimo jer se nada da će nove mere zaista dati rezultate.

„Pratićemo situaciju iz dana u dan“, rekao je Kon.

Istakao je da je svaki dan bitan za ekonomiju, ali isto tako, kaže, svaki dan je bitan i za usporavanje virusa.

Kaže i da je postojao predlog da maske budu obavezne i na otvorenom, ali da nije bilo potpune saglasnosti ni medicinskog dela Kriznog štaba, pa je ostalo da se one nose tamo gde su kontakti neizbežni.

Kon je rekao da svakako ima mnogo više zaraženih nego što je to broj otkrivenih slučajeva i ističe da se taj broj kod nas može pomnožiti sa deset.

