Kontroverzne tvrdnje profesora: „Korona virus umire sam od sebe posle 70 dana“

Širom svet vode se oštre debate o tome koji je najbolji način za sprečavanje širenja koronavirusa, pri čemu neke zemlje preduzimaju prilično radikalne mere kako bi izbegle katastrofu.

Međutim, profesor Ajzak Ben-Izrael izneo je kontroverzne tvrdnje o Kovidu-19, koje su naišle na oštre kritike.

Šef programa bezbednosnih studija na Univerzitetu u Tel Avivu istakao je da će svi napori da se zaustavi širenje virusa dovesti do istog rezultata jer je virus „samoograničavajući“ i dostiže maksimum nakon 40 dana, posle čega kreće da naglo opada, piše britanski Telegraf.

On tvrdi da dnevni procenat zaraženih na početku iznosi oko 30 procenata, te da opada na 10 procenata posle šest nedelja, a da na kraju dostiže nivo manji od pet odsto i to svega nedelju dana kasnije.

„Naša analiza pokazuje da je to jedan te isti obrazac u svim zemljama. Iznenađujuće da je ovaj obrazac uobičajen kako za zemlje koje su preduzele žestoki karantin, time parališući sopstvenu ekonomiju, tako i za zemlje koje su imale daleko blažu politiku i nastavile sa uobičajenom svakodnevicom“, istakao je predsedavajući Nacionalnog veća za istraživanje i razvoj Izraela.

Ipak, nijedna država nije primenila mere socijalnog distanciranja i odbrane protiv korona virus koje je naveo profesor Ben-Izrael, pa je teško praviti poređenja.

Kada su Ben-Izraela pitali kako će virus umreti bez ikakve intervencije, on je jednostavno odgovorio da „nema objašnjenje“. „Postoje različite pretpostavke. Možda je to povezano sa klimom, ili virus ima svoj životni vek“, zaključio je on.

Ajzak Ben-Izrael istakao je da je ipak pristalica socijalnog distanciranja i da bi ova jednostavna mera bila dovoljna, te da karantin nije neophodan.