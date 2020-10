Korona kolač hit u restoranu u Pragu (foto)

Jedan restoran u starom delu Praga u ponudu je uvrstio kolač u obliku korona virusa, koji je već postao hit, i nadaju se da će im on pomoći da zaustave poslovni pad do kojeg je došlo usled pandemije.

"They sell Covid-19 desserts in Prague. And if you get a coffin with it, you'll get a wreath for free"

We ❤️ 🇨🇿 humour!

Created by Olga Budnik for the Black Madonna cafe.

Dried raspberries & white chocolate spikes on a chocolate shell, inside pistachio ganache & raspberry puree pic.twitter.com/HOVKOQwR6I

— be•wilder (@bewildertheatre) October 8, 2020