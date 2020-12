Korona moda: Cipele broj 75 koje garantuju držanje distance (foto)

Obućar iz Rumunije koji je već dizajnirao, i ručno pravio ogromnu obuću kako bi tokom prvog talasa epidemije koronavirusa zaštitio ljude, sada izlazi sa novom kolekcijom, ali sa istom misijom – da obezbedi socijalnu distancu tokom novog pandemijskog talasa, kupcima čizama koje pravi.

romanian cobbler, grigore lup created size 75 leather shoes as a way for wearers to practice social distancing after noticing ppl weren’t following guidelines. the shoes take 2 days to make and cost £90/$115. if 2 people wore the shoes, facing each other, they’d be 1.5M apart. pic.twitter.com/bAboQLqq03

