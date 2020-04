Korona potekla iz laboratorije u Vuhanu?

Dve godine pre pandemije novog koronavirusa koja je paralisala čitav svet, američke diplomate su slale Beloj kući upozorenje o sumnjivoj laboratoriji na Institutu za virologiju u Vuhanu, gde se osoblje nije držalo bezbednosnih procedura i gde je „postojala mogućnost prenošenja novog koronavirusa sa šišmiša na ljude“.

Poruke su usijale diskusiju u Stejt dipartmentu o tome da li je virus ustvari potekao iz laboratorije u Vuhanu, a ne sa pijace, kao što se do sada mislilo. Niko ne misli da je to veštački stvoren virus, već je, ako se to i dogodilo, sve bila slučajnost, koja je, doduše mogla da bude sprečena. Međutim, iako sumnje postoje, ništa još nije dokazano, piše Vašington post.

U januaru 2018, američka ambasada u Pekingu je izvela neobičan potez: slala je u Stejt dipartment konstantno upozorenja koja su se ticala kineskog istraživačkog centra u Vuhanu, gde su istraživali novi koronavirus u populaciji šišmiša. Te studije su, po rečima iz poruka ambasade, bile veoma rizične, i nisu se pridržavale pravila bezbednosti u takvim uslovima. Vuhanski Institut za virologiju postao je prva laboratorija u zemlji koja je dostigla najviše stepen međunarodne bioistraživačke bezbednosti, poznatiji kao BSL-4.

Institut u Vuhanu je svojevremeno izdao saopštenje o posetama Amerikanaca, ali ga je prošle nedelje obrisao sa svog sajta. Međutim, saopštenje se može naći u internet arhivi.

Američku delegaciju je predvodio generalni konzul SAD u Vuhanu Džejmison Fus, a sa njim je bio i Rik Švicer, savetnik ambasade za tehnologiju, zdravlje, nauku i ekologiju.

Oni su tokom posete naišli na toliko zabrinjavajuće stanje, da su odmah kontaktirali Vašington sa naznakom “osetljive informacije”, a u porukama su upozoravali na loš menadžment laboratorije, i tražili da im se pomogne.

U prvoj poruci, u kojui je novinar Vašington posta imao uvid, napisali su da bi eksperimenti u laboratoriji mogli da izazovu novu globalnu pandemiju, kao što je bila ona SARS-a pre više od decenije. Dodali su da rad laboratorije “ima potencijal za humanu transmisiju”.

“Tokom interakcija sa laboratorijom u Vuhanu, primetili smo da imaju manjak obučenih tehničara i manjak obučenih istraživača za rad sa ovako opasnim virusom”, pisalo je u poruci Vašingtonu od 19. januara 2018. godine.

Kineski istraživači iz Vuhana su dobijali pomoć Galveston laboratorije sa Univerziteta u Teksasu, ali su tražili i dodatnu pomoć., ali uprkos apelima i njih i američkih diplomata, nisu je dobili. Diplomate su se srele i sa vođom istraživačkog projekta, naučnicom Ši Žengli, koja je postala poznata širom sveta nakon što je za tri dana izolovala genetski kod novog koronavirusa.

Posle susreta, diplomate su javile da je pomoć Kinezima neophodna, “najviše zato što je istraživanje koronavirusa kod slepih miševa važno, ali i neobično opasno”. U novembru 2017, Žengli i njen tim su objavili istraživanje koje je pokazalo da su šišmiši koje su skupili u pećinu u Junanu, “najverovatnije isti oni koji su izazvali epidemiju SARS-a 2003.” Istraživanje je služilo da otkrije kada će se i kako dogoditi novo žarište svetske pandemije.

Međutim, neki drugi naučnici smatraju da je Ši preduzimala rizike koji nisu bili neophodni. Vlada SAD je oktobra 2014. stavila moratorijum na finansirsanje istraživanja koja čine virus smrtonosnijim ili zaraznijim. Iako nema dokaza da je ovaj virus veštački stvoren (naučnici se 99 odsto slažu da je nastao prirodnim putem), ipak ostaje mogućnost da se nulta transmisija sa šišmiša na čoveka dogodila u laboratoriji, koja je godinama testirala upravo viruse kod šišmiša. kaže Sjao Ćijang, istraživač na Berkliju.

“Poruke američke ambasade su dokaz da su godinama postojale sumnje o tome da ova laboratorija predstavlja rizik po javno zdravlje, kao i da istraživanje u njoj nije bilo adekvatno sprovedeno i obezbeđeno”, dodao je Ćijang.

Slične sumnje su izražene više puta i u pogledu obližnjeg vuhanskog Centra za prevenciju i kontrolu bolesti, koja operiše na biobezbednosnom nivou 2, mnogo manjem od Instituta Ši Žengli. Kineska vlada i dalje izbegava odgovore na osnovna pitanja o poreklu novog koronavirusa, i blokira pokušaje da se istraži da li je laboratorija bila umešana u transmisiju.

“Poruka Stejt dipartmentu je bila očajnička molba da obrate pažnju na to što se dešavalo”, kaže neimenovani zvaničnik Bele kuće.

Originalna priča Kineza, da je virus potekao sa pijace u Vuhanu je ovim prilično poljuljana. Istraživanja koja su kineski naučnici objavili u “Lansetu” u januaru, pokazali su da prvi pacijent u Kini, nije imao dodira ni sa pijacom u Vuhanu, niti ga je imala trećina pacijenata u prvoj grupi. Indikativno je da na pijaci nisu prodavali šišmiše, piše Vašington post.

(Jelena Tušup, nova.rs)