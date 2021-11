Korona raste i kod osnovaca

BEČ – U Austriji, koja je aktuelno žarište korona virusa u Evropi, kovid-19 sve više pogađa i decu.

Prema aktuelnim podacima Agencije za zdravlje i sigurnost ishrane (AGES) trenutno su deca od šest do 14 godina najpogođenija korona virusom.

Upravo u toj starosnoj grupi raste broj novozaraženih brže nego kod ostalih starosnih grupa.

Sedmodnevna incidencija je skočila sa 943,6 na 1.518,9 po 100.000 stanovnika u samo jednoj nedelji, što odgovara rastu od oko 61 odsto.

U grupi od 15 do 24 godine incidencija je skočila sa 984,3 na 1253,5, što je rast od 27 odsto, a kod grupe od 25 do 34 godine incidencija je dostigla 1.054, a kod onih u starosti od 35 do 44 godine na 1.047.

Najmanja incidencija je kod male dece i starijih osoba.

Naime, kod dece ispod šest godina incidencija je na 371,6, a kod starijih od 85 godina 339,9.

I u ove dve grupe je broj zaraženih u protekloj nedelji značajno porastao, kod male dece za više od 70 odsto, a kod starih građana za 12 procenata.

Najstariji građani Austrije su ujedno grupa sa najvišom stopom vakcinacije.

Prema podacima AGES kod građana starijih od 85 godina stopa vakcinacije je na 90,21 odsto.

Kod dece do 12 godina od ponedeljka se u Beču sprovodi vakcinacija, ali bez da je vakcina dobila odobrenje Evropske agencije za lekove za decu tog uzrasta.

(Tanjug)

