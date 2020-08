Korona uništila izdavanje stanova na dan

Izdavanje stanova na dan, veoma popularno i kod nas poslednjih godina, jedna je od delatnosti koja je najviše stradala u doba korone.

Sunovrat je krenuo već sa proglašenjem epidemije i uvođenjem vanrednog stanja, kada je zbog zabrane održavanja

utakmica, koncerata i ostalih događaja, zbog kojih bi ljudi sa strane došli u Beograd, počelo i prvo otkazivanje rezervacija.

Kako za Tanjug navode sa digitalne platforme i veb portala Apartmani Beograd (www.apartmani-u-beogradu.com), koji se godinama bave ovim poslom, posao je malo živnuo početkom juna.

„Ljudi su se tada slobodnije kretali i u Beograd je dolazio veliki broj gostiju iz unutrašnjosti Srbije, pre svega, mladih koji su polagali prijemne ispite za upis na fakultete“, kažu u Apartmanima Beograd.

Dolazili su i gosti iz Makedonije a i teniski turnir Adria tur, koji je organizovao naš teniser Novak Đoković, privukao je turiste u glavni grad. U junu je bilo i dosta svadbi, zbog čega u Beograd, inače, dolaze ljudi iz drugih delova Srbije, posebno vikendom.

Posle solidne situacije u junu, u julu je sa pogoršanjem epidemiološke situacije usledio novi sunovrat i zamiranje posla.

Gosti iz inostranstva su se sveli na ljude iz Bosne i Hercegovine, dok stranaca koji turistički posećuju Beograd uopšte nije bilo, niti ih ima sada. A upravo su oni, navode u Apartmanima Beograd, najbrojniji u avgustu i letnjim mesecima.

Ne dolaze ni naši ljudi koji žive u zapadnoevropskim zemljama, jer se stalno menjaju pravila ulaska u našu zemlju i povratka u Nemačku, Švajcarsku i druge zemlje u kojima žive.

Sve je to veliki udar na ovu delatnost, jer pomenute kategorije građana, najčešće i iznajmljuju stanove u Beogradu na kraći period.

Učinak korone u ovoj oblasti je takav da je broj noćenja u Beogradu više nego prepolovljen u odnosu na lane, a prosek noćenja u letnjim mesecima opao sa tri na jednu noć.

Onima koji sada pokušavaju da koliko- toliko ožive posao, korona je dodatno povećala troškove, jer su izdavanja za sredstva za higijenu, odnosno dezinfekciju stanova, veća nego ranije.

U Apartmanima Beograd navode da se veliki broj rentijera preorjentisao, pa čekajući da se epidemija završi, stanove koje su izdavali na dan, sada daju u mesečni najam.

To se, dodaju, naročito odnosi na one koji su reizdavali stanove, tj. zakupljivali ih od vlasnika na mesec dana, a onda izdavali na dan.

Time je smanjena ponuda apartmana, kao i cena najma. Ona je sada niža za 10 do 20 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Upravo su pomenuti reizdavači stanova najgore prošli za vreme epidemije. Jer, mnogi su kada je bolest počela, imali iznajmljene stanove za koje su platili rentu a suočili su se sa tim da im gosti otkažuju rezervacije.

Jedan od njih, koji je želeo da ostane anoniman, kaže da je u trenutku proglašenja vanrednog stanja imao tri iznajmljena stana u Beogradu i svaki je imao goste.

„Sve ostale rezervacije koje sam tada imao, za mart, april, čak i maj, gosti su otkazali već prve nedelje nakon proglašenja vanrednog stanja“, rekao je on.

Kako kaže, valjalo je odlučiti šta sa iznajmljenim stanovima. Prvi je vlasnicima vratio sredinom aprila a druga dva u junu. Držao ih je do tada nadajući se da će biznis moći da se oporavi i nastavi tokom leta, ali se to nije desilo.

„Prevario sam se. Oporavka nije bilo. Nemoguće je pokriti troškove zakupa, komunalija i ostvariti neku zaradu“. Zato nije siguran da li se se opet vratiti ovom poslu.

„Pratiću šta će se dalje dešavati. Moja odluka će zavisiti od toga kakvo će dalje biti stanje u turizmu ali u narednih godinu dana sigurno se neću vraćati u ovaj biznis“, kategoričan je sagovornik Tanjuga.

U Apartmanima Beograd kažu da taj sektor, koji je zbog epidemije pretrpeo velike materijalne gubitke, nije dobio pomoć od države i navode da je zakonom donetim u februaru vlasnicima stanova omogućeno da paušalno plaćaju porez na izdavanje i boravišne takse.

To je dovelo do toga da se veliki broj stanova kategorizovao.

Od pomoći bi im bilo, kažu, oslobađanje dela ili celog iznosa poreza i dela za boravišne takse, kao i da se izađe sa boljim planom pomoći i odlaganjem plaćanja poreza za celu ovu i narednu godinu, sve dok se situacija ne poboljša.

(Tanjug)

