Korona ušla u 21 školu u Beogradu!

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, doktor Predrag Kon izjavio je da je u 21 osnovnoj školi u Beogradu zabeleženo prisustvo korona virusa, kao i da je u četiri škole ponovljena njegova pojava, ali u drugim odeljenjima.

On je u izjavi za TV Prva rekao da se prati sedam srednjih škola u Beogradu koje su trenutno pod nadzorom.

„Imamo sedam srednjih škola koje sada u Beogradu pratimo, da li se sprovode mere. Ne sprovode se jednako u srednjim i osnovnim školama, to je jasno, postavlja se pitanje da li će u srednjim školama da proradi taj sistem“, kazao je Kon.

Prema njegovim rečima bitno je pratiti upravo taj uzrast, jer su oni „veliki prenosioci“, kao i „mladi na studijama, jer su grupisani i daleko je veća mogućnost prenosa“.

„Ja imam dojava da profesor uđe i kaže – ne trebaju vam maske, da li je to istina, ja to ne mogu da kontrolišem“, naveo je on.

Kon je kazao da su vakcine protiv gripa koje su stigle u Srbiju namenjene starijima od 3 godine i da je preporuka da se rizičan deo stanovništva vakciniše.

„Imamo situaciju da kovid isto obara limfocite i organizam koji je pretrpeo kovid je osetljiviji na grip i ostale infekcije, ali je jasno da je taj rizik i postoji ozbiljna preporuka SZO da se ne treba šaliti sa virusom“, naveo je Kon.

Epidemiolog je apelovao na ljude da, kada spremaju slavlja, ipak prate preporuke struke kako ne bi došlo do širenja korona virusa.

„Treba se adaptirati da se mere poštuju i da se smanji mogućnost prenošenja virusa. Zato ja kažem, nemojte dozvoliti sebi da se jedna divan dan, slavlje, kasnije pretvori u tugu“, rekao je on za televiziju Prva.

Kon je rekao da ni njemu do kraja nije jasno zašto su slavlja ponekad značajnija od čuvanja zdravlja.

On je pojasnio da odluka o produžavanju rada kafića može da se promeni za sat.

„Ali su problematične odluke o organizaciji sajmova i kongresa. Vi ne možete na dan-dva pred da kažete – e sad ne može, jer postoje pripreme“, rekao je Kon.

Kako je naveo, dolazi hladnije vreme i niko neće doći u kafiće pre 9 sati.

„Mi imamo obavezu, što već radimo, da usavršimo taj nadzor do tog nivoa da se to odmah uoči, povećanje broja zaraženih, naročito u generacijama koje borave u kafićima“, rekao je on.

On je rekao da svuda oko nas „gori“ i dolaze hladniji dani, ali ipak ima mnogo kršenja mera u Srbiji koje ostane zabeleženo.

„To znam jer mi neprekidno šalju i pokazuju snimke. Imam dokaz da ima i kršenja. S druge strane situacija nam je relativno stabilna i prihvatljiva, možemo da kažemo da smo sa ovom situacijom zadovoljni“, ocenio je Kon.

(Sputnjik)

