Korona virus: naučnici strahuju od onoga što tek sledi (video)

tručnjaci misle da će koronavirus verovatno nastaviti da postoji i da će se javljati sezonski, kao što je to slučaj sa gripom.

„Ovaj virus će biti prisutan i neće nestati bez vakcina“, izjavio je Ameš Adalja, stručnjak za zarazne bolesti u Džons Hopkins Centru.

REMEMBER ! after #coronavirus crisis will be over,the beauty of Italy will remain,and there’s nothing more astonishing,unique,heartbreaking than all this. #wewillprevail 🇮🇹❤️ pic.twitter.com/beWRfb6ZSv

