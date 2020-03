Korona virus preživljava na površinama, a koliko ostaje u vazduhu? (video, foto)

Naučnici su otkrili da virus SARS-CoV-2, koji pruzrokuje bolest nazvanu COVID-19, ima sposobnost preživljavanja van tela sličnu njegovom prethodnik koji je prouzrokovao SARS.

Korona virus na nekim površinama može da preživi danima, a u vazduhu se može zadržati satima, pokazali su rezultati novog istraživanja koje je financirala američka vlada.

The best article I've seen on how long #coronavirus survives in the environment – on delivery packages, plastic, steel, and in the air. Must-read for everyone, particularly health-care workers. https://t.co/Vuf38S8cZG — Steve Silberman (@stevesilberman) March 19, 2020

Kako je SARS 2002. i 2003. ostao na nivou epidemije, a koronavirus se brzo pretvorio u pandemiju, naučnici misle da neki drugi faktori objašnjavaju tu razliku, poput raširenijeg prenosa aktualnog koronavirusa među asimptomatskim osobama.

Nova studija objavljena je u medicinskom časopisu “New England Journal of Medicine – NEJM”, a sproveli su je naučnici iz Centara za kontrolu i prevenciju bolesti – CDC, u saradnji sa naučnicima sa univerziteta UCLA i Prinston.

Ustanovljeno je da se novi koronavirus na bakru zadržava i do četiri sata, na plastici i nerđajućem čeliku dva do tri dana, na kartonu do 24 sata.

#Coronavirus can remain infectious in droplets in the air for hours and on surfaces for days, a new study shows https://t.co/LFM9GJVLBb pic.twitter.com/k6I3H2VWxa — Reuters (@Reuters) March 17, 2020

Tim stručnjaka u istraživanju je koristio nebulizator, poseban uređaj koji obezbeđuje disperziju lekova u vazduhu i na taj način oponaša osobu koja kašlje ili kija.

Otkriveno je da se virus pretvorio u aerosol, što znači da su se njegove čestice zadržavale u vazduhu oko tri sata.

Studija je prvi put objavljena prošle nedelje na medicinskoj internet stranici pre službene objave i pre recenzije i privukla je veliku pažnju stručnjaka.

The highly contagious novel #coronavirus can remain viable and infectious in droplets in the air for hours and on surfaces up to three days, according to a new study https://t.co/YVAiHgdtrd pic.twitter.com/irznSoAkhh — Reuters (@Reuters) March 18, 2020

Virusi se pretežno prenose kapljičnim putem dok osoba kija i kašlje i kao takvi se u vazduhu zadržavaju samo nekoliko sekunda. Kritičari studije pitaju se da li je nebulizator uspeo precizno da oponaša ljudski kašalj ili kijanje.

Ali postoje i drugi dokazi koji ukazuju na to da virus može postati aerosol, mada u retkim okolnostima.

Poređenje sa SARS-om

Studija kineskih naučnika čiji su rezultati objavljeni prošle nedelje i još čekaju recenziju, upućuju na to da su aerosolne kapljice koje mogu da sadrže koronavirus pronađene u kupatilima pacijenata u bolnici u Vuhanu, jer se virus širio i putem stolice.

Aerosolni oblik SARS-a bio je odgovoran za zarazu stotine ljudi u hongkonškom apartmanskom kompleksu 2003. godine, kada se sadržaj kanalizacione cevi izlio u ventilacioni sistem.

Stručnjaci koji su sproveli studiju za NEJM slične su testove sprovodili na virusu SARS-a utvrdivši da se dva virusa ponašaju slično.

(Hina)