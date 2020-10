Kremlj: Rusija ne planira uvođenje novog karantina

MOSKVA – Ruska vlada ne planira da uvede novi „lokdaun“ zbog porasta broja novih slučajeva korona virusa, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„O tome se ne razgovara“, rekao je Peskov novinarima upitan o toj mogućnosti, prenosi Tas s.

On je istakao da je, uprkos negativnoj dinamici, trenutna situacija različita od one koja je bila u proleće, s obzirom na to da je zdravstveni sistem dodatno opremljen kako bi se suočio sa pandemijom.

„Naši napori doneli su rezultate. Sistem je spreman da izdrži pritisak pandemije“, rekao je Peskov.

Objasnio je da tokom proleća nije bilo dovoljno sredstava lične zaštite, kao ni respiratora i da su zbog toga bile neophodne ekstremne mere predostrožnosti.

Na pitanje šta može da spreči širenje zaraze, rekao je da sve zavisi od preventive, higijenskih mera i određenih odluka regionalnih zvaničnika.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.