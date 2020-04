„Kriza biblijskih razmera će pogoditi Evropu i svet: Zemlje u razvoju će izgubiti sve prihode“

Visoki predstavnik Evropske unije Žozep Borelj je ocenio da će kriza biblijskih razmera pogoditi Evropu i svet zbog epidemije virusa korona, „a zemlje u razvoju će izgubiti sve prihode, budući da je došlo do kraha izvoza, cene nafte i sirovina, turizam je stao, isto kao i doznake ekonomskih emigranata“.

Borelj je, u intervjuu španskom listu „Vangvardija“, istakao da Evropska unija mora da povrati strategijsku samostalnost u ključnim sektorima privrede i da se zbog teške krize mora hitno dogovoriti o stvaranju fonda oporavka evropske privrede jer je, kako je rekao, shvatila „da je đavo odneo šalu“, prenosi in4s.

„Još uvek nismo svesni toga kolika nas kriza čeka“, upozorio je Borelj i predočio da se „mora preispitati globalizacija“ navodeći da se dosad mislilo da se time tržište „uvek opskrbljuje nužnim dobrima uvek i svuda“.

„Ali kad dođe do raspada i nestašice kao sad, shvatiš da se 90 odsto antibiotika proizvodi u Kini, da Evropa ne pravi ni gram paracetamola i nema zaliha za sučeljavanje sa zdravstvenim krizama„, dodao je on.

„Moramo se zaštititi, obnoviti ulogu države“, rekao je visoki zvaničnik EU, „i bolje urediti upravljanje svetskim poslovima, a uopšte nije istina to što kažu nacionalisti svih boja da svako sam može bolje“.

Borel je ocenio da je neohodno da se neki proizvodi prave u Evropi, da se proizvodi više raznih artikala sopstvenim kapacitetima i da se povrati vrednost strategijske autonomije.

I, kako je stavio do znanja, „reč je o tome da se izgrade instrumenti bezbednosti, da se smanji zavisnost i izbegne da druge zemlje preuzmu nadzor nad našim ključnim delatnostima“.

Na pitanje „Vangvardije“ da li to znači da je saglasan s pozivom francuskog predsednika Emanuela Makrona da se povrati industrijska samostalnost Evrope i da li predlaže nacionalizaciju preduzeća da bi se privreda spasla od propasti, Borel uzvraća da „nacionalizovati ili dati subvencije mogu biti sporni pojmovi“.

Ali stavlja do znanja da „države moraju dati kapital preduzećima kako bi se izbegao slom“ i dodao da je Francuska je upravo saopštila da će to učiniti s kompanijom Er Frans“.

„Ne sme se nikako dopustiti ni da slom vrednosti preduzeća na berzama omogući da ih kupe strane firme. Države se moraju zaštititi i jedan od načina je da ulože sredstva u njihov kapital, jer je to ekonomska i politička logika i razum“, zaključio je Borel.

Visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost EU je naveo da su se vođi Unije ipak nagodili da solidarno kroz budžet Unije finansiraju vraćanje evropske privrede na čvršće noge uprkos epidemiji, iako još predstoji da se dogovore i kako će se predviđene hiljade milijardi evra podeliti između bogatih i manje imućnih članica Unije.

On je predočio da se mora „obezbediti novac za rad preduzeća i plate, i to brzo, a bojim se da su mehanizmi EU spori“.

(Sputnjik)