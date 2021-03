Krizni štab zaseda u osam sati, odgovor se čeka na tri ključna pitanja

Danas u 8 sati Krizni štab razmotriće epidemiološku situaciju, a zatim odličiti o daljim merama, rečeno je Tanjugu u Vladi Srbije.

Prethodno je Vlada u nedelju na predlog Kriznog štaba odlučila da od 22. marta od 6 sati ostanu zatvoreni ugostiteljski objekti i tržni centri, dok je veći deo ostalih privrednih delatnosti otvoren.

Kako su ranije navodili mediji, ali i sudeći prema izjavama članova Kriznog štaba, tri su ključna pitanja na koja bi danas trebalo da dobijemo odgovor: rad ugostiteljskih objekata i tržnih centara, uslovi za ulazak u Srbiju i analiza stanja u školama.

Po svemu sudeći najviše će se koplja lomiti upravo oko prve teme – rada ugostiteljskih objekata i tržnih centara, dok se za rad škola smatra da nema još naznaka da će se stariji osnovci i srednjoškolci vratiti u školske klupe. Mlađi osnovci će ostati u školi, a i kod vrtića nema promene – oni rade.

Prema nekim nezvaničnim najavama, tržni centri ostaće najverovatnije zatvoreni, osim prehrambenih radnji i apoteka, za koje poslodavci moraju da omoguće rad.

Najžešće suprotstavljeni stavovi očekuju se u vezi sa ugostiteljskim objektima.

Prema saznanjima „Blica“, medicinski deo Kriznog štaba je protiv otvaranja kafića i restorana, a predstavnici Beograda ponudiće modele za rad. Kako sada stvari stoje, doktori bi mogli da dozvole rad ugostiteljskim objektima, ali isključivo u baštama.

Međutim, to praktično znači da neće svi moći da skinu katanac i deo ugostitelja će zasigurno insistirati na tezi da je to diskriminacija. Iako medicinski deo Štaba smatra da bi i to bilo velikodušno jer su kafići i restorani, kako navode, najveći rasadnici virusa, predstavnici Beograda nameravaju da predlože modele rada kako bi svi mogli da rade, preneo je B92.

Tako je sve manje izvesno da će kafići i restorani biti otvoreni sa skraćenim vremenom već će biti predložena varijanta otvaranja uz posebne zabrane. Te mere bi određivale distancu i koliko ljudi može biti unutar objekta. Ograničenje će zasigurno biti veće od četiri kvadrata i u opticaju je varijanta od devet kvadrata.

