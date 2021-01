Krstić: Imamo blistavu sadašnjost i blistavu budućnost

BEOGRAD – Novi potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije (KS S) za mušku košarku Nenad Krstić izjavio je da je na novu funkciju došao motivisan i pun entuzijazma.

Nekadašnji reprezentativac i kapiten Srbije u decembru je izabran na novu fuknciju u KS S-u, na kojoj je zamenio Igora Rakočevića.

„Gledam na to da sada imam malo više obaveza, jer su sada sve reprezenativne selekcije uključene. Tek sam počeo, ali sam i razmišljao i imam jasno definisan plan šta bi moglo da se uradi, a šta bi moglo od postojećih stvari da se nadogradi i poboljšlja. Veoma odgovorna funkcija i ono što mogu da kažem jeste da sam motivisan i pun entuzijazma, ali sam i počastovan što sam na ovom mestu“, rekao je Krstić Tanjugu.

Pre dolaska na mesto potpredsednika, bivši igrač Partizana, Nju Džersija, Oklahome, Bostona, moskovskog CSKA i Efesa bio je direktor mlađih selekcija KS S-a.

Zbog korona virusa mlađe kategorije u 2020. godini nisu imale priliku da poprave loše rezultate iz 2019. kada su bile daleko od medalja na prvenstvima.

„U 2019. godini bilo je malo lošijih rezultata, ali sa mlađim selekcijama je uvek tako. Dešavalo se da sve naše selekcije osvoje medalje, ali se nekad dešavala i godina kao što je 2019. Po mom mišljenju, druga stvar je tu ključna – da mi uspostavimo sistem i da on izbacuje igrače za seniorsku reprezentaciju. To je ključ svega i to je i do sada rađeno dosta dobro. Drugi cilj jesu medalje. Naša U20 selekcija je u B diviziji i primaran cilj treba da bude da se vratimo u A diviziju“, rekao je Krstić.

Seniorsku reprezentaciju u februaru očekuje kvalifikacioni prozor za Evropsko prvenstvo 2022. godine, a na leto će Beograd biti domaćin olimpijskog kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre u Tokiju.

„Ništa nije lako, mi smo svedoci. U poslednjem prozoru smo se namučili, izgubili smo od Švajcarske. U sledećem prozoru igramo sa Gruzijom, pa sa Švajcarskom, jedna pobeda nas vodi na EP. Ne volim da kalkulišem, mislim da je najbitnije da se mi plasiramo na EP. Ubeđen sam da hoćemo“, kaže Krstić.

„Što se tiče olimpijskog kvalifikacionog turnira, tu polažemo mnogo nade. Imamo vrhunsku reprezentaciju. Imamo blistavu sadašnjost, imamo blistavu budućnost. Plasman na Olimpijske igre ne bi trebalo da bude problem. Treba gledati i rasporede takmičenja, posebno NBA, da li će se poklapati, da li će neko igrati plej-of, koga će selektor imati na raspologanju… Sve to može da utiče, ali mi smo domaćini i nadam se najboljem. Prvo plasman, a ostalo… O tom – potom“, rekao je Krstić.

Nakon završetka karijere, Krstić se posvetio proizvodnji rakije, a upitan je koliko će nova fukncija u KS S-u uticati na vođenje sopstvene destilerije u okolini Kraljeva.

„Posvećan sam tom poslu, jer kad nešto prihvatim, volim da radim kako treba. Destilerija se rodila iz ljubavi prema Kraljevu i prema uzgajanju voća. To je će verovatno u nekom trenutku trpeti, jer sam tome bio dosta posvećen. Sada sam se više usresredio na Savez. Imam zaposlene ljude koji vode brigu o tome. Rakija nije kvarljiv proizvod, iako se nešto ne proda i ne popije, prodaće se i popiće se sledeće godine i bolje“, rekao je Krstić.

Godinu koju je obeležila pandemija pametiće ipak po lepim događajima.

„Koliko god mnogima 2020. godina ostala u lošem sećanju, ja sam dobio dete u februaru i to poništava i korona virus i napredak u Savezu, ali i sve ostalo. Naučio sam da iz svih negativnh stvari izvučem nešto pozitivno, a pozitivno je to što smo se više okrenuli porodici. Možda smo se više okrenuli i prirodi, ja nikad više u životu nisam šetao nego 2020. Zabrinjava me što nema kraja. Pričamo sada o vakcinama, a virus je i dalje prisutan“, smatra Krstić i dodaje da se u 2021. nada normalizaciji života.

„Nadam se da će virus prestati i da ćemo se vratitii nekom normalnom funkcionisanju. Da putujemo, da na utakmicama prisustvuje publika. Samo zdravlje, to je osnov svega i valjda smo se sad ubedili u to“.

Kada su u pitanju želje, Krstić je jasan.

„Da budem deo uspeha, da se plasiramo na Olimpijske igre, da mlađe selekcije nastave napredak i da se osvoji neka medalja“, kaže Krstić, koji je upitan da li će se u tom slučaju rakijom iz destilerije „zaliti“ neko odličje na leto.

„To obavezno, ali sve u granicama normalne“, zaključio je Krstić.

(Tanjug)

