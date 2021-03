Kuda možemo da putujemo posle vakcinacije?

Evropska komisija predložila je danas stvaranje digitalnih zelenih sertifikata, kako bi se olakšalo slobodno kretanje u Evropskoj uniji tokom pandemije. U EK kažu da njihov predlog prihvata potvrde o vakcinaciji vakcinama koje su dobile odobrenje za promet širom EU, ali da države članice mogu odlučiti da prihvate i druge vakcine kao uslov slobodnog putovanja na njihovoj teritoriji. Šta to znači za građane Srbije?

Digitalni zeleni sertifikat biće dokaz da je osoba vakcinisana protiv kovida 19 ili dobila negativan rezultat testa ili se oporavila od kovida 19 i ima antitela.

Takozvani „kovid-pasoši“ važiće u svim državama članicama EU, u Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švajcarskoj, i biće davani za građane EU i članove njihovih porodica bez obzira na nacionalnost, kao i za nosice boravišnih dozvola u EU.

Ipak, potrebno je da odluke donesu Evropski savet i Evropski parlament, a to može da potraje. Takođe, poslednjih dana je dosta zvaničnika negodovalo i uopšte nije sigurno da će sve zemlje EU pristupiti ovom paktu, jer su najavljivali da žele da sačekaju dok ne bude dovoljno vakcina za sve.

Kako navodi Handelsblat, posebno Francuska insistira da u tom novom pasošu budu prihvatane samo vakcine odobrene u EU. Trenutno su to vakcine kompanija Biontek/Fajzer, Moderne, Astrazeneke i Džonson i Džonson. EMA razmatra još neke vakcine, među kojima i ruski sputnjik V.

Austrija namerava da već od aprila uvede takozvani „zeleni pasoš“ koji treba da omogući ponovo slobodu putovanja, saopšteno je danas nakon sednice vlade.

„Ne želimo da čekamo na primenu na evropskom nivou“, ukazao je austrijski kancelar Sebastijan Kurc na odluku Austrije da prednjači u uvođenju „zelenog pasoša“.

On je istakao da je to prvi korak i priprema za evropsko zajedničko rešenje. Naime, Evropska komisija planira da do 1. juna sprovede u delo odluku o uvođenju sertifikata kojim bi se omogućilo slobodno putovanje.

Ako se prihvataju samo vakcine odobrene u celoj EU, mađarski premijer Viktor Orban imao bi muka da doputuje u Brisel na neki samit. On je naime primio kinesku vakcinu Sinofarma. Zato nema sumnje da će zvanična Budimpešta biti protiv ovakvog pravila.

Da li će Srbi moći da putuju ako su vakcinisani kineskom i ruskom vakcinom?

Za građane Srbije postojaće dve opcije da dođu do sertifikata za putovanje u EU, saznaje Tanjug u Briselu.

„Ukoliko ste građanin Srbije, vakcinisani ste i imate potvrdu o tome, biće vam omogućeno da predstavite taj dokaz i u EU dobijete digitalni zeleni sertifikat o vakcinaciji koji će imati isti status kao i sertifikati izdati građanima EU“, objašnjavaju u Evropskoj komisiji.

U ovim trenutku još nije poznato na kojim će se tačno punktovima u zemljma članicama izdavati evropski sertifikati građanima trećih zemlja koji dolaze sa potvrdom o vakcinaciji u svojoj zemlji.

Druga opcija, prema rečima eksperata Evropske komisije, jeste priznavanje sistema sertifikata koji mogu biti izdavani u Srbiji, a koji će biti usklađeni kako putem infomacija tako i na osnovu verodostojnosti sa EU sistemom i tako priznati od Evropske komisije.

U Komisiji navode da će sertifikate trećih zemlja priznavati kao ekvivalente evropskim sertifikatima ako budu izdavani na bazi poverenja i izbegavanja zloupotreba i ako budu interoperabilni sa evropskim sistemom provere informacija.

„Trenutno razmatramo slične sporazume na globalnom nivou, u razgovorima samo sa SZO, kako bismo uspostavili i globalni interoperabilni sistem, čiji bi EU sistem bio deo, što bi pomoglo i čime bi se izbegla bilateralna rešanja, koja su takođe moguća“, navode u Komisiji.

Predlog Evropske komisije o digitalnim sertifikatima takođe podrazumeva i mogućnost odluke samih zemalja članica koje će sve vakcine, pored onih odobrenih u EU, da priznaju kao validne za ulazak na njihovu teritoriju.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), za B92.net kaže da je ovo samo predlog koji se preporučuje, tj. ne mora biti i obavezujući za sve članice EU.

Kako je objasnio za naš portal, što se putovanja naših državljana tiče za sada je jedino izvesno da je preduslov svih uslova da epidemiološka situacija u Srbiji bude bolja i sigurnija da bismo uopšte razmišljali o putovanjima.

U Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Albaniju i BiH možemo da uđemo i sada bez ikakvog uslova, a on očekuje da tako i ostane tokom sezone.

„U dokumentu EU se ne pominju uslovi za ‘treće zemlje’ , ali se pretpostavlja da će važiti uslovi kao i za zemlje članice EU. Dakle sertifikat o vakcinaciji samo za one koji su vakcinisani sa 4 odobrene vakcine u EU. Alternative će biti negativan PCR test ili dokaz o postojanju antitela (serološki nalaz). Ukoliko to bude utvrđeno i za zemlje van EU, naši građani koji su vakcinisani ruskom ili kineskom vakcinom će moći da putuju sa serološkim testom“, objašnjava naš sagovornik.

Kako kaže, ostaje da se vidi kako će pojedinačno zemlje odlučivati po ovom pitanju, a veruje da će to biti u skladu sa potrebama.

„Sa druge strane smatram da je ovakva odluka neodrživa na duži rok,iz razloga što i pojedine zemlje EU vakcinišu sa ruskim i kineskim vakcinama, pa ostaje nejasno kako će se to kontrolisati unutar EU i kako će te zemlje reagovati na ovakvu odluku koja jeste diskriminišuća u svakom slučaju“, ocenjuje naš sagovornik.

Grčka će do kraja marta odrediti uslove za ulazak, ali se očekuje priznavanje sertifikata o vakcinaciji, bez obzira na vrstu vakcine, kao i negativan PCR ili serološki test na antitela za one koji nisu vakcinisani. Podsetimo, grčki ministar turizma Haris Teoharis je izjavio da priznaju rusku vakcinu „Sputnjik V“ isto kao i evropske vakcine prilikom putovanja.

„Turska i Kipar najavljuju u maju ukidanje obaveznog PCR testa (trenutno je obavezan). Kipar će svoj stav za sezonu izneti u narednih mesec dana. Egipat ima takođe obavezan PCR test trenutno koji je moguće uraditi i po dolasku za oko 30 evra. Sa naše strane podneta je Inicijativa egipatskom ambasadoru oko priznavanja sertifikata o vakcinaciji i očekujemo njihove konačne protokole tokom aprila meseca. Slična je situacija i sa Tunisom, dok Španija i Italija trenutno nisu u fokusu interesovanja, s obzirom na to da su ove zemlje zatvorene do kraja maja“, kazao je naš sagovornik.

Od ponedeljka su olakšana putovanja u Kinu, ali samo za ljude koji su primili Sinofarm. „Sada ćemo videti koja će zemlja prva sa Kinom dogovoriti međusobno priznavanje vakcina protiv kovida“, napisao je kineski državni list Global tajms.

U Komisiji navode da će sistem digitalnih zelenih sertifikata biti „privremena mera“, koja će biti suspendovana čim SZO proglasi prekid pandemije kovida 19.

(B92)

