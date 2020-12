Kurc: Istorijski dan, početak pobede nad pandemijom

BEČ – Današnji početak vakcinacije protiv korona virusa je istorijski dan, koji predstavlja početak pobede nad pandemijom, ocenio je austrijski kancelar Sebastijan Kurc.

“Počinjemo tri faze vakcinacije koje će se sprovesti narednih meseci. U prvoj fazi biće vakcinisane osobe visokorizične grupe i medicinsko osoblje koje je eksponirano. U dugoj fazi vakcinisaće se starije osobe i medicinsko osoblje, a u trećoj fazi vakcina će se ponuditi svim građanima”, objasnio je on na konferenciji za štampu posle početka vakcinacije na Medicinskom univerzitetu u Beču.

Kurc se posebno zahvalio nauci, rekavši da je globalna umreženost istraživača omogućila ovaj dan.

„Zapanjujuće je koji uspeh su postigli, pre svega Biontek-Fajzer. To pokazuje koliko čvečanstvo može biti uspešno i u borbi protiv ovakve pandemije”, naglasio je on.

Kurc je izrazio zadovoljstvo što su i brojni Austrijanci učestvovali u razvoju vakcine, podsećajući da je jedan od suosnivača Bionteka Austrijanac prof.Kristof Huber.

“Ovo je istorijski dan, svetlost na kraju tunela. Današnji dan pokazuje da je moguće ono što sam govorio ranije, a to je da možemo da se nadamo povratku normalnosti na leto. Još je težak period pred nama, sa ograničenjima, ali se korak po korak, svakom vakcinom, približavamo normalnosti“, rekao je on.

Kurc je kazao da će se i on vakcinisati, kao i njegovi roditelji, te najavio sveobuhvatnu kampanju kojom želi da uveri Austrijance u prednosti vakcinacije.

Ministar zdravlja Rudolf Anšober ukazao je da je stravičan bilans pandemije u ovoj godini sa 80 miliona inficiranih i 1,75 miliona preminulih od korone širom sveta.

„Međutim imamo lep kraj godine, jer je vakcina donela preokret. Još nismo pobedili u ovoj borbi, ali smo dobili perspektivu i šansu, te možemo biti optimističniji“, naglasio je on.

Rekao je da se radi o velikom danu za Austriju, ali i EU, jer je reč o uspešnoj priči Unije, pošto je Evropa pokazala, zajedničkom nabavkom vakcine i početkom vakcinacije, da su sve članice samo zajedno snažnije u krizi, nego zemlje pojedinačno.

„Da je svaka zemlja morala sama da pregovara o nabavci vakcine bilo bi mnogo teže“, uveren je Anšober.

Istakao je da je vakcina ključ pobede nad pandemijom, koja donosi nadu, ali je još potrebno strpljenja.

„Austrija je poznata kao zemlja kritična prema vakcinama, ali sam uveren da će većina iskoristiti šansu koja im se pruža narednih meseci. Cilj je da, najkasnije do jeseni, budemo dobro opskrbljeni vakcinama, da ćemo jesen, to jest promenu temperature dočekati bez bojazni“, objasnion je on.

Ukazao je da je EU iskoristila i mogućnost da poveća narudžbinu i da će Austrija dobiti za četiri miliona više doza do leta nego što je bilo predviđeno.

Anšober je rekao da se čeka i na odobrenje daljih vakcina, što će povećati mogućnost vakcinacije građana.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.