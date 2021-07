Kurc: Ovaj virus ostaće prisutan i za pet godina

BEČ – Austrijski kancelar Sebastijan Kurc ocenio je da će korona virus ostati, i to ne samo godinu dana, te da će njegova vlada na taj izazov odgovarati kao i do sada politikom „što više sloboda, ograničenja koliko je potrebno“.

„Ovaj virus će ostati. Biće među nama za godinu, za tri, pa i pet godina“, konstatovao je Kurc za televiziju „Servus TV“.

On je naglasio da će širom Austrije biti i dalje primenjivana „3G pravila“ za uživanje sloboda, a to su ili sertifikat o vakcinaciji, potvrda o preležanom Kovid19 ili negativni test.

„Lokalno, ako je to potrebno, moguće je dodatno dati doprinos uvođenjem obaveze nošenja maski“, objasnio je on.

Kurc je ocenio da je 3G pravilo efikasna mera, koja sprečava eksploziju broja inficiranih.

„3G pravilo pomaže nam i verujem da nije tako veliko ograničavanje slobode građana, kao kada se određene oblasti potpuno zatvore“, rekao je Kurc.

(Tanjug)

