Kurc: Vakcina najbolji božićni poklon

BEČ – Austrijski kancelar Sebastijan Kurc nazvao je vakcinu protiv korona virusa „najboljim božićnim poklonom“ i i dalje računa sa povratkom u normalnost na leto.

„Svetska ekonomska kriza pogađa sve zemlje snažno i ne zaobilazi ni Austriju. Naš veliki cilj je da se vakcinom što brže vratimo normalnosti. Najvolji božićni poklon ove godine dolazi 27.decembra, a to je vakcina“, kazao je Kurc u intervjuu dnevniku „Kronen cajtung“.

Izrazio je uverenje da će do kraja marta u Austriji biti vakcinisano pola milion ljudi, a do leta značajno više ljudi, nakon čega će ponovo doći do uspona privrede, te i većeg zapošljavanja ljudi.

Upitan da li će treće zaključavanje biti i poslednje Kurc je kazao da na to ne može odgovoriti, ali da je jasno da što više se ljudi bude redovno testiralo to će biti manje ograničenja.

Na konstataciju da kriza ove i iduće godine košta oko 60 milijardi evra i pitanje ko će to sve da plati, Kurc je kazao da je bio ponosan što je vlada u poslednje dve godine imala uravnotežen budžet i čak ostvarila i suficit.

Na osnovu toga, prema njegovim rečima, ove godine bilo je moguće sa mnogo novca finansirati mere podrške u krizi.

Istakao je da je sada važno da se podstakne kupovna moć, i da je glavni prioritet podsticanje privrednog rasta, jer to stvara radna mesta i put je za sanaciju budžeta.

„Austrija je 1945.bila u ruševinama. Danas imamo izazovnu situaciju, ali srećom ona se ne može uporediti sa 1945. Ono što nam treba je, međutim, isto kao i onda, a to su optimizam, trud, vera u Austriju. Pred nama su još izazovni meseci, ali nakon njih slediće dobre godine”, uveren je austrijski kancelar.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.