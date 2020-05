Kurti pozvao Tačija da podnese ostavku i da udje u trku na izborima

Premijer Kosova na dužnosti Aljbin Kurti pozvao je danas predsednika Kosova Hašima Tačija da podnese ostavku i da se uključi u trku na izborima, a istovremeno da poštuje Ustav Kosova.

On je na konferenciji za novinare rekao da Tači „treba da napusti funkciju (predsednika), jer ni sam nije zadovoljan svojim radom“.

„Neka podje u kampanju i da vidi koliko će glasova dobiti. On želi da bude više od predsednika i zato mu je potreban neko ko je manje od premijera. Kod mene to ne može da nadje jer su to pokazali rezultati izbora od 6. oktobra. U tom smislu imamo frustriranog predsednika koji se priprema za izbornu kampanju. Najbolje, najpravičnije i najiskrenije je da podnese ostavku i udje u kampanju“, kazao je Kurti.

On je dodao da institucije nisu blokirane već da Kosovo ima „jednu blokiranju fotelju“, i izrazio uverenje da Ustavni sud Kosova „neće doći u suprotnost sa samim sobom“, niti će dozvoliti da Tači ukazima piše Ustav.

„Ako ima praznina u Ustavu, njih ne može da popunjava Tači svojim ukazima. Greškom koju je učinio povećana je i njegova frustriranost“, kazao je Kurti.

Upitan o kritikama koje je Tači uputio na račun njegove Vlade, Kurti je rekao da na žalost, imaju „ljutog“ predsednika punog gorčine koji želi da postane doktor ministru zdravlja, ministar spoljnih poslova aktuelnom ministru, njemu kao premijeru želi da bude kralj, dok tužiocima želi da bude sudija.

Kurti je rekao da će kako je i ranije najavljeno od 18. maja početi druga faza olakšavanja mere preduzetih u cilju prevencije korona virusa i da se to radi na osnovu preporuka Nacionalnog instituta javnog zdravstva Kosova, pošto se broj zaraženih zadnje vreme smanjuje.

Prema njemu od ponedeljka, 18. maja počeće da rade frizeri i saloni lepote, stomatolozi, fizeoterapeuti, zelena pijaca i prodavci na malo, gastronomija u formatu „ponesi sa sobom“, železnički saobraćaj, gradski i medjugradski prevoz uz posebne dozvole, kol centri, sa ograničenim ljudstvom, galerije i muzeji.

U drugoj fazi gradjani će moći da se kreću sat više, četiri sata dnevno, kazao je Kurti.

(Beta)