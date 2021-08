Kvantas obavezuje zaposlene na vakcinaciju protiv korone

KANBERA – Svi zaposleni australijske aviokompanije Kvantsa moraće da se vakcinišu protiv korona virusa.

Kako se navodi u saopštenju kompanije, piloti, stujardese i zemaljsko osoblje moraće da se vakcinišu do 15.novembra, dok ostali zaposleni imaju vremena to da urade do kraja marta iduće godine.

„Smatramo da je to način upravljanja i bezbednost koju građani očekuju od nas“, poručila je uprava Kvantasa.

Od obavezne vakcinacije, kako je najavljeno, izuzeta su lica koja iz medicinskih razloga ne smeju da prime to cepivo.

„Član posade može u jednom danu da leti u više gradova i bude u kontaktu sa hiljadama ljudi. Zato je važno da naši zaposleni budu vakcinisani“, naglasio je direktor kompanije Alan Džojs.

Ova mera važi i za ćerka kompaniju „Džet star“.

Kvantas je već prošle godine najavio da će uvesti obavezu vakcinacije za putnike na međunarodnim letovima, čim bude bilo dovoljno vakcina na raspolaganju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.