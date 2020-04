Lazović: Vučić u političkoj kampanji, gradjani i opozicija u karantinu

Aktivista Inicijative „Ne davimo Beograd“ Radomir Lazović izjavio je da, uprkos opštoj opasnosti od korona virusa, režim sprovodi političku kampanju kako bi dobio na rejtingu i kako bi iz ove situacije „Aleksandar Vučić izašao kao spacilac“.

„Umesto da u ovom trenutku svi budemo posvećeni borbi protiv zaraze, vidimo da je predsednik Srbije svim silama u kampanji. On je svaki dan na televiziji, on upravlja Vladom, ne treba mu Skupština, on je doktor, policajac, televizijski voditelj…“, rekao je Lazović, za novi broj nedeljnika NiN.

Lazović je naveo da je glavna odlika političkog života Srbije ostala ista – „a to je potpuna otmica države od strane SNS“.

„Nakon nelegalno uvedenog vanrednog stanja Vučić je postao jedini akter na političkoj sceni, dok su gradjani i cela opozicija u karantinu“, rekao je Lazović.

On je rekao da će inicijativa razgovarati sa svim organizacijama koje su proglasile bojkot izbora i analizirati stanje nakon završetka neposredne opasnosti.

„Vlast ozbiljno srlja u ponor diktature i pitanje je kako će naša demokratija izgledati kada se završi pandemija“, naglasio je Lazović.

„Inače, sve političke organizacije, organizacije civilnog društva, brojni eksperti, pa čak posredno i sama vlast, složili su se da izborni uslovi nisu fer. Nepristajanje većine opozicionih organizacija na lažirane izbore i proglašavanje bojkota, značajan je korak da se stanje promeni“, dodao je Lazović.

