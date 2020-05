Lek za koronavirus sve bliže?

Klinička ispitivanja ruskog leka protiv kovida 19 „Favipiravira” pod trgovačkim nazivom „Areplivir”, po planu bi trebalo da budu završena za četiri do osam nedelja, izjavio je glavni urolog Ministarstva zdravlja Rusije, akademik Dmitrij Puškar, koji je odgovoran za ispunjavanje protokola ispitivanja lekova u Rusiji.

„Nadamo se da će klinička ispitivanja biti završena tokom četiri do osam nedelja, nakon čega će dokumenta biti predata za registraciju”, istakao je Puškar.

On je naglasio da će se klinička ispitivanja obavljati u nekoliko stotina bolnica ne samo u Moskvi, nego i u Sankt Peterburgu, i u Mordoviji, gde se lek i proizvodi.

U prvoj fazi, kako je opisao, lek će se koristiti samo za lečenje bolesnika srednjeg stepena bolesti. Lek se, za sada, kako je naveo, neće primenjivati za lečenje teško obolelih pacijenata, koji se nalaze na respiratorima. Prema njegovim rečima, kasnije će se obaviti i ispitivanja radi njegove primene u lečenju teških bolesnika.

Puškar je takođe napomenuo da će se lek pojaviti pre vakcine, ali treba raditi i na leku i na vakcini.

Ranije je pres-služba Ministarstva zdravlja Rusije saopštila da će se lek protiv kovida 19 „Favipiravir”, koji je trenutno u fazi kliničkih ispitivanja, pojaviti na tržištu u kraćem roku od previđenog.

Favipiravir je razvijen kao lek protiv gripa, koji se koristi za lečenje teških infekcija. Prema podacima kineskih naučnika, lek se pokazao kao efikasan u lečenju pacijenata zaraženih kovidom 19, saopštila je pres-služba.

(Sputnjik)

