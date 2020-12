Lekar koji je otkrio ebolu: Čovečanstvu prete novi virusi

KIŠASA – Covečanstvo se suočava sa velikim brojem novih i potencijalno fatalnih virusa koji nastaju u afričkim tropskim šumama, tvrdi profesor Žan-Žak Mujembe Tamfum, koji je 1976. godine bio u timu lekara koji je otkrio virus ebole.

Mujembe kaže da će se pojavljivati novi patogeni i da je to pretnja za čovečanstvo. On je kao mlad naučnik uzeo prve uzorke krvi obolelih od tada misteriozne bolesti koja je dovela do krvarenja i smrti oko 88 odsto pacijenata i 80 odsto osoblja bolnice u misiji u Jambuku, kada je ebola prvi put otkrivena.

Svet i danas mora da se osloni na afričke naučnike u Kongu i drugde kao na stražare koji će upozoriti na nove bolesti. Mujembe za CNN upozorava na mnoge zoonotske bolesti, odnosno bolesti koje sa životinja prelaze na ljude, kao što su žuta groznica, razni oblici gripa, besnilo, bruceloza i Lajmska bolest.

Prenosioca bolesti sa životinja na čoveka često su glodari ili insekti. HIV se, na primer, pojavio kod jedne vrste šimpanze, a SARS, MERS i COVID-19 prešli su na ljude iz nepoznatih „rezervoara“ u životinjskom svetu.

Mujembe smatra da bi neke buduće pandemije mogle biti još gore pandemije korona virusa.

Prema istraživanju Marka Vulhausa, profesora epidemiologije zaraznih bolesti na univerzitetu u Edinburgu, godišnje se otkrije tri do četiri nova virusa, a većina potiče od životinja.

Stručnjaci smatraju da je sve veći broj novih virusa rezultat pre svega ekološkog uništenja i trgovine divljim životinjama. Pošto njihova prirodna staništa nestaju, životinje kao što su pacovi, šišmiši i insekti preživljavaju tamo gde su veće životinje uništene. Manje životinje mogu da žive sa ljudima i sumnja se da one prenose nove bolesti na čoveka.

Tako su naučnici povezali prošle epidemije ebole sa prodorima čoveka u prašume. U jednoj studiji iz 2017. godine istraživači su utvrdili da je 25 od 27 epidemija ebole koje su izbile duž granica prašume u centralnoj i zapadnoj Africi od 2001. do 2014. počelo na mestima velikog krčenja šuma dve godine ranije.

Mujembe danas vodi kongoanski Nacionalni institut za biomedicinska istraživanja u Kinšasi, koji je deo svetskog sistema za rano upozoravanje na nove bolesti.

Ako se patogen pojavio u Africi, treba mu vremena da se proširi po svetu, kaže on i objašnjava da će, ako se virus otkrije na vreme, Europa i ostatak sveta imati vremena da razviju nove strategije za borbu protiv novih virusa.

Naučnici veruju da su zoonotske bolesti poput ebole i korona virusa na čoveka prešle tokom klanja divljih životinja, jer u svakoj od tih životinja može da se skriva neka nepoznata bolest.

(Tanjug)

