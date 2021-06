Lekari došli da vakcinišu baku pa ostali u čudu kad je pokazala dokumente (foto)

Indija već neko vreme obara dnevne rekorde novozaraženih korona virusom i preminulih od ove bolesti, te su vlasti insistirale da se najstariji građani vakcinišu u što kraćem roku. Tom prilikom otkrivena je i registrovana verovatno najstarija žena na svetu.

#Rehtee Begum, A resident of district Baramullah takes a Jab of vaccine today ,She is currently Confirmed as Worlds oldest woman .#124YearsOld pic.twitter.com/XI8fOd7XtZ

