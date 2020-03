Doktori UPOZORAVAJU: Ovo su razlike između korona virusa i gripa!

Tipični simptomi su im slični

Koronavirus poslednjih dana puni naslovne strane, ali još je jedan virus takođe aktivan trenutno. Sezonski virus gripa (koji uključuju virus gripe A i gripe B) i COVID-19 zarazni su virusi koji uzrokuju respiratorne bolesti.

Tipični simptomi su im slični. Za grip oni se odnose na – temperaturu, kašalj, bolove u grlu, bolove u mišićima, glavobolju i curenje iz nosa, umor, a ponekad i povraćanje i proliv, navodi. Oni se obično javljaju iznenada, a ljudi se od nje oporave obično u manje od dve sedmice.

Kada je u pitanju COVID-19, lekari još uvijek pokušavaju da razumeju celokupnu sliku simptoma i težinu bolesti. Prijavljeni simptomi bolesnika varirali su od blagih do teških, a obično su uključivali ​​temperaturu, kašalj i nemogućnost dubokog udisaja

Kako bi ljudima pobliže opisala razlike i sličnosti, Svetska zdravstvena organizacija (WHO) na svojoj je službenoj stranici navela nekoliko tačaka u kojima je uporedila odnos koronavirusa i gripa:

Sličnosti:

Virus COVID-19 i virus gripa imaju sličan prikaz bolesti. Odnosno, oboje uzrokuju respiratorne bolesti, što predstavlja širok raspon bolesti od asimptomatske ili blage do teške bolesti i smrti. Drugo, oba virusa prenose se kontaktom, kapljicama i dodirom predmeta ili površina koji su bili izloženi virusu. Kao rezultat toga, javnozdravstvene mere poput higijene ruku i zaklanjanja za vreme kijanja ili kašljanja važne su akcije koje se mogu poduzeti kako bi se sprečila infekcija.

Razlike:

Grip se brže širi: Brzina prenosa važna je razlika između dva virusa.

Grip ima kraće razdoblje inkubacije (vreme od infekcije do pojave simptoma) i kraći serijski interval (vreme između uzastopnih slučajeva) nego virus COVID-19.

Procenjuje se da serijski interval za virus COVID-19 traje 5 do 6 dana, dok je za virus gripe interval 3 dana. To znači da se grip može širiti brže od COVID-19. Nadalje, prenos u prvih tri do pet dana bolesti ili potencijalno prije-simptomatski prenos – prenos virusa prije pojave simptoma – glavni je pokretač prenosa gripa.

Deca su pokretači prenosa gripa:

Deca su važni pokretači prenošenja virusa gripa u zajednici. No, za virus COVID-19, početni podaci pokazuju da su deca manje pogođena od odraslih i da je stopa zaraženih u razdoblju 0-19 godina niska. Daljnji preliminarni podaci ispitivanja prenosa virusa u jednom domačinstvu iz Kine sugerišu da su deca zaražena od strane odraslih, a ne obrnuto.

Grip ima više težih i kritičnih infekcija:

Iako je raspon simptoma za dva virusa sličan, udeo ljudi s teškim simptomima je različit. Kada je u pitanju COVID-19, dosadašnji podaci govore da je 80 % blagih ili asimptomatskih zaraza, 15 % težih infekcija, a 5 % odnosi se na kritične infekcije. Kada govorimo o gripu, postoci vezani uz teže i kritične infekcije su viši. Nadalje, oni koji su najviše izloženi riziku od teže infekcije kada je u pitanju grip su deca, trudnice i starije osobe te ostali oboleli od hroničnih zdravstvenih stanja, dok su kada je u pitanju koronavirus riziku od težih infekcija najviše izloženi, prema dosadašnjim istraživanjima, ljudi starije dobi.