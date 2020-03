Lepa glumica saopštila da se izlečila od koronavirusa (foto)

View this post on Instagram

Happy Mother’s Day! #mothersday P.S. I have completely recovered 🙏 To recapitulate: For one week I felt pretty bad and was mostly in bed, sleeping, with high fever and strong headache. The second week, the fever was gone but some light cough appeared and I felt very tired. By the end of the second week I felt totally fine. Cough is almost gone although I still cough in the mornings but then it completely goes away for the day! I’m fine! And now I’m just enjoying this time to reflect on many things and spend my time with my son. 🙏 Я dumaю я polnostью vыzdorovela. Korotko o tečenii bolezni: V pervuю nedelю mne bыlo očenь ploho i я počti vse vremя ležala s vыsokoй temperaturoй i mnogo spala. Я spala 12 časov za nočь i potom eщё časa 3-4 dnёm!!! Podnяtьsя bыlo tяželo. Ustalostь sumasšedšaя. Golovnaя bolь dikaя. Vo vtoruю nedelю temperatura polnostью ušla i poяvilsя legkiй kašelь. Ustalostь ostalasь. Teperь praktičeski nikakih simptomov net. Tolьko nemnogo kašelь estь po utram, no potom on polnostью uhodit na vesь denь. Teperь я naslaždaюsь otdыhom i provožu vremя s sыnom. Deržitesь!!! 💪 #coronavirus #koronavirus